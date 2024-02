Aprilia SR 50: prezzo e scheda tecnica

L’Aprilia SR 50 è uno scooter ormai in produzione dal lontano 1992 e si presenta con un look sportivo, ma contemporaneamente grintoso. Questo scooter combina perfettamente la tecnica e l’estetica. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica e il prezzo dell’Aprilia SR 50.

Aprilia SR 50: dimensioni

Partendo dalle sue dimensioni, l’Aprilia SR 50 è lunga 1.860 mm. La sua larghezza è di 705 mm mentre l’altezza è pari a 820 mm. Mentre, per quanto concerne l’altezza della sella e l’interasse, essi misurano rispettivamente 795 mm e 1.290 mm. Quindi, il peso di questo scooter è di circa 106 kg, prendendo anche in considerazione il serbatoio carburante. Quest’ultimo, infatti, ha una capacità di 7 litri, di cui 1,2 litri di riserva.

Scheda tecnica

L’Aprilia SR 50 R prevede come dotazione di serie il cavalletto centrale ed i cerchi a razze. Non bisogna, però, dimenticare il cruscotto a matrice attiva. Esso comunica con la centralina, la quale conduce il motore ed ha la capacità di fornire al pilota una mole importante di informazioni. A rendere completa la dotazione di serie sono il doppio proiettore anteriore, i blocchetti elettrici di tipo motociclistico, il trasponder elettronico e la presa d’aria dinamica anteriore.

Il vano sottosella ha la possibilità di ospitare un casco integrale ed è colmato da un vano dalla capacità di 1 litro posto sotto al puntale.

Per quanto riguarda il telaio in acciaio altoresistenziale garantisce una distribuzione dei pesi ottimale, con un carico sull’avantreno superiore alla media degli scooter per prestazioni ciclistiche migliorate con l’obiettivo di rendere la guida sicura ed efficace. Non a caso, la posizione di guida è più comoda grazie alla sella sagomata: essa dà comfort al pilota con il fine di garantire il miglior controllo possibile dello scooter.

Lo scooter è caratterizzato, inoltre, da due freni a disco da 190 mm di diametro: i due freni sono l’ideale per garantire la migliore tenuta di strada.

Poniamo ora l’attenzione sugli optional e sugli accessori: si può pensare ad esempio ad acquistare un bauletto da 32 litri oppure un utile portapacchi. Infine, per rendere lo scooter quanto più personale e innovativo, è possibile personalizzare la propria Aprilia SR 50 con qualche tinta simpatica e vivace.

Il motore della Aprilia SR 50 è un monocilindrico Hi-Per2 Pro a 2 tempi con iniezione elettronica e raffreddamento a liquido. La potenza del motore è pari a 3,7 CV , mentre la cilindrata è di 49 cc. La velocità massima è di 45 km/h con i fermi. Senza quest’ultimi è possibile raggiungere gli 85–90 km/h.Ma quanto consuma questo scooter? I consumi si assestano su una media tra i 15 ed i 20 km/l mentre le emissioni di CO2 si sono abbassate grazie all’omologazione salita a Euro 4.

Aprilia SR 50: prezzo

Dopo la scheda tecnica, è giunta l’ora di scoprire il prezzo dell’Aprilia SR 50. Il prezzo, quindi, è fattibile? Il prezzo della Aprilia SR 50 è pari a 3.449 euro; è prevista la garanzia originale di 24 mesi, estendibile per ulteriori 12 o 24 mesi attraverso l’uso di pacchetti ad hoc: essi prevedono molti vantaggi, elencati di seguito per una maggiore chiarezza: