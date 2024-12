Una partnership storica nel motorsport

Il mondo della MotoGP si prepara a vivere un momento storico con l’arrivo della collaborazione tra Aprilia Trackhouse e il leggendario marchio Gulf. Questa unione non è solo un’alleanza commerciale, ma rappresenta un connubio tra tradizione e innovazione, destinato a lasciare un segno indelebile nel panorama motociclistico. Gulf, noto per la sua iconica livrea arancione e blu, ha una lunga storia nel motorsport, risalente agli anni ’60, quando iniziò a sponsorizzare le più importanti competizioni automobilistiche, tra cui la celebre 24 Ore di Le Mans.

Il ritorno di Gulf nel motorsport motociclistico

La storica azienda americana, dopo aver lasciato il segno in Formula 1 e nelle competizioni endurance, si appresta a entrare nel mondo delle moto con Aprilia Trackhouse. Questa mossa segna un ritorno alle origini per Gulf, che ha sempre avuto un forte legame con le corse. Justin Marks, proprietario del team Trackhouse, ha dichiarato: “L’iconico marchio Gulf ha caratterizzato alcune delle imprese motoristiche più memorabili e significative della storia”. Con l’introduzione delle nuove livree sulle RS-GP, Gulf si prepara a conquistare il cuore degli appassionati di motociclismo.

Un futuro luminoso per la MotoGP

La stagione 2025 si preannuncia entusiasmante, non solo per i piloti Raul Fernandez e Ai Ogura, ma anche per i fan che potranno ammirare le moto Aprilia decorate con i colori storici di Gulf. Questa collaborazione non solo porterà una ventata di freschezza nel campionato, ma rappresenta anche un’opportunità per Gulf di espandere la propria visibilità nel mondo delle due ruote. Con una storia ricca di successi e un’immagine iconica, Gulf è pronta a scrivere un nuovo capitolo nel motorsport, affiancando Aprilia in questa avventura.