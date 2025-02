Un anno di sfide e innovazioni

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per la Formula 1, e la Aston Martin AMR25 rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento delle ambizioni del team di Silverstone. Con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e la guidabilità, la nuova monoposto è stata progettata per affrontare le sfide di una competizione sempre più agguerrita. I piloti Fernando Alonso e Lance Stroll sono pronti a scendere in pista con una vettura che promette di essere più reattiva e stabile, grazie a un lavoro meticoloso degli ingegneri.

Modifiche aerodinamiche e design innovativo

Uno degli aspetti più rilevanti della AMR25 è il suo design aerodinamico. I tecnici hanno apportato modifiche significative all’ala anteriore e posteriore, ai sidepods e al fondo della vettura. I sidepods, in particolare, sono stati profondamente scavati, con un canale marcato sulla parte superiore per ottimizzare i flussi d’aria. Questo cambiamento è fondamentale per migliorare la stabilità della monoposto durante le fasi critiche della guida. Inoltre, il cofano motore è stato progettato per convogliare i flussi d’aria in modo più efficiente verso l’ala posteriore, contribuendo così a una maggiore downforce.

Il team e le aspettative per il 2025

Alla guida del team Aston Martin c’è Andy Cowell, il nuovo CEO e Team Principal, che ha espresso grande entusiasmo per la AMR25. Cowell ha sottolineato l’importanza di ascoltare i piloti e di apprendere dalle esperienze passate per creare una vettura più intuitiva. Con l’arrivo di nuove sfide regolamentari nel 2026, il team ha fissato obiettivi realistici e ambiziosi, puntando a un miglioramento costante. I piloti, Alonso e Stroll, sono fiduciosi e pronti a sfruttare al massimo le potenzialità della nuova monoposto, con l’intento di crescere e imparare durante la stagione.

Preparazione per i test in Bahrain

La AMR25 sarà messa alla prova già nei prossimi giorni, con un filming day programmato al circuito di Sakhir. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per il team di testare le nuove caratteristiche della monoposto prima dei test ufficiali, che si svolgeranno dal 26 al 28 febbraio. Con le aspettative elevate e un team motivato, la Aston Martin AMR25 si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Formula 1.