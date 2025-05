Introduzione al DBX S 2025

Il Aston Martin DBX S 2025 rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo dei SUV di lusso. Con l’aggiunta della lettera ‘S’, Aston Martin ha elevato il suo SUV di punta a un nuovo livello di prestazioni e raffinatezza. Questo modello non solo si distingue per la sua potenza, ma anche per l’innovazione tecnologica e il design elegante che caratterizzano il marchio britannico.

Prestazioni eccezionali

Il cuore pulsante del DBX S è un motore V8 4.0 litri Twin-Turbo, capace di erogare ben 727 CV. Questa potenza consente al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, rendendolo uno dei veicoli più veloci della sua categoria. La velocità massima raggiunge i 310 km/h, posizionando il DBX S in diretta competizione con modelli iconici come il Lamborghini Urus Performante e la Ferrari Purosangue.

Innovazioni tecnologiche e design

Il DBX S non è solo potenza; è anche un capolavoro di ingegneria. Tra le innovazioni più significative troviamo un tetto in fibra di carbonio, che riduce il peso complessivo del veicolo e abbassa il baricentro, migliorando la stabilità. Inoltre, i cerchi in magnesio da 23 pollici sono il 75% più leggeri rispetto all’acciaio, contribuendo a un risparmio di peso di 19 kg. Questi elementi non solo migliorano le prestazioni, ma anche il comfort e la maneggevolezza del SUV.

Un interno di lusso

All’interno, il DBX S offre un’esperienza di lusso senza pari. I rivestimenti in Alcantara e pelle semi-anilina, insieme a dettagli come le cinture rosse e i loghi ‘S’ ricamati, conferiscono un tocco sportivo e raffinato. Il nuovo sistema di infotainment, sviluppato internamente, presenta un’interfaccia moderna e intuitiva, con uno schermo ad alta risoluzione e un sistema audio di alta qualità, disponibile anche in una versione premium da 1600W con 23 altoparlanti.

Conclusioni e disponibilità

Il Aston Martin DBX S 2025 è già ordinabile, con le prime consegne previste per il quarto trimestre del 2025. Sebbene il prezzo ufficiale non sia ancora stato comunicato, si prevede che parta da oltre 266.000 euro. Questo SUV non è solo un veicolo, ma un simbolo di status e prestazioni, destinato a conquistare gli appassionati di auto di lusso in tutto il mondo.