Un design che conquista

L’Aston Martin Vanquish Volante rappresenta un perfetto equilibrio tra eleganza e prestazioni. Con un design che richiama le linee sinuose e muscolose della coupé, questa supercar scoperta si distingue per dettagli ispirati al mondo della Formula 1. La griglia anteriore, aumentata del 13% rispetto alla generazione precedente, non solo migliora l’estetica, ma ottimizza anche il raffreddamento del potente motore V12. Il posteriore, con la sua coda Kamm e il distintivo “Shield” sospeso, conferisce un tocco di esclusività e sportività.

Prestazioni da brivido

Il cuore pulsante della Vanquish Volante è un motore V12 biturbo da 5,2 litri, capace di erogare ben 835 CV e 1.000 Nm di coppia massima. Questa potenza consente alla supercar di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 344 km/h. Il cambio automatico ZF a otto rapporti, abbinato a un differenziale elettronico, garantisce una guida fluida e reattiva. Nonostante un aumento di peso di 95 kg rispetto alla coupé, la Vanquish Volante mantiene prestazioni straordinarie, grazie anche ai nuovi ammortizzatori Bilstein DTX che offrono diverse modalità di guida.

Interni di lusso e tecnologia avanzata

All’interno, la Vanquish Volante non delude le aspettative. L’abitacolo è un trionfo di lusso, con materiali pregiati come pelle e fibra di carbonio che creano un’atmosfera esclusiva. La plancia è dotata di un display digitale da 10,25″ per il quadro strumenti e uno schermo touch Pure Black da 10,25″ per la connettività. Il sistema audio Bowers & Wilkins a 15 altoparlanti offre un’esperienza sonora immersiva, mentre i sedili Sport Plus garantiscono comfort e supporto durante la guida dinamica. Inoltre, il tetto in tessuto K-fold si apre e si chiude in pochi secondi, anche in movimento, permettendo di godere appieno della melodia del motore.

Un futuro esclusivo

Con una produzione limitata e le prime consegne previste per il terzo trimestre del 2025, la Vanquish Volante si preannuncia come un’icona per appassionati e collezionisti. Sebbene il listino ufficiale non sia ancora stato pubblicato, si prevede un incremento significativo rispetto ai circa 405.000 euro richiesti per la Vanquish Coupé. La possibilità di personalizzazione attraverso il programma Q di Aston Martin rende ogni esemplare unico, riflettendo il gusto e le preferenze del proprietario.