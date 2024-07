L’Audi Q3 2023 si presenta come una Q8 in scala ridotta, e ciò che si vede è una buona indicazione di ciò che si ottiene. La piccola Q offre tutti i tratti distintivi delle sue sorelle Audi più grandi – è attraente, moderna, di classe e ben costruita – in un pacchetto compatto.

La trazione integrale è di serie e ogni Q3 è alimentata da un quattro cilindri turbocompresso; il modello base 40 ha una potenza di 184 cavalli, mentre il modello superiore 45 ha una potenza di 228 cavalli. La maneggevolezza è agile e le prestazioni sono discrete, almeno con il motore più potente.

Audi Q3 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, prezzo e uscita

Cosa c’è di nuovo per il 2023?

Tutti i modelli Q3 ricevono di serie i fari a LED per il model year 2023. Il pad di ricarica wireless per smartphone, disponibile come optional, è stato ridisegnato ma rimane nella sua solita posizione sulla console centrale. Tre nuovi design dei cerchi abbelliscono gli esterni della Q3 e il pacchetto Black Optic è ora disponibile sul modello Premium 40.

Motore, trasmissione e prestazioni

La Q3 è alimentata da un motore turbo a quattro cilindri da 184 o 228 CV; in ogni caso è dotata di serie di un cambio automatico a otto rapporti e della trazione integrale Quattro. Per fortuna, le sospensioni smorzano tutte le imperfezioni della strada, tranne quelle più dure. Lo sterzo diretto e leggero al tatto conferisce alla Q3 un senso di agilità. Il piccolo SUV si muove con la stessa grazia dei suoi fratelli maggiori anche quando viene lanciato su un tratto di strada tortuoso.

Interni, comfort e carico

L’abitacolo della Q3 risponde a tutte le nostre lamentele sul modello precedente, con una posizione di guida molto migliorata, una disposizione dei comandi più semplice e materiali più raffinati. Tra le caratteristiche di serie spiccano il tetto panoramico apribile, i rivestimenti in pelle, i sedili anteriori riscaldati con regolazione elettrica a otto vie e supporto lombare per il guidatore. Tra gli optional più lussuosi figurano l’illuminazione ambientale dell’abitacolo, il quadro strumenti completamente digitale e il microsuede a contrasto sul cruscotto e sulle portiere.

Prezzo dell’Audi Q3 2023

Il prezzo base dovrebbe aggirarsi sui 40.000 euro. Vi aggiorneremo con i dati ufficiali.

