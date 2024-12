Novità della nuova Audi Q5 Sportback

La nuova Audi Q5 Sportback, giunta alla sua seconda generazione, è finalmente disponibile per il preordine in Italia. Questo SUV coupé si presenta con un design rinnovato e una serie di innovazioni tecnologiche che promettono di migliorare l’esperienza di guida. Tra le principali novità, spicca l’introduzione della tecnologia mild-hybrid, che contribuisce a una maggiore efficienza nei consumi e nelle emissioni. Gli interni sono stati completamente rivisitati, offrendo un ambiente più moderno e confortevole per i passeggeri.

Allestimenti e dotazioni di serie

Al momento del lancio, la nuova Audi Q5 Sportback è disponibile in due allestimenti: Business Advanced e S line edition. La dotazione di serie include una serie di comfort e tecnologie avanzate, come il climatizzatore trizona, il park assist con retrocamera, sedili riscaldabili e un sistema di infotainment all’avanguardia. Inoltre, gli acquirenti possono scegliere cerchi in lega da 18 o 19 pollici senza sovrapprezzo, a seconda delle preferenze estetiche o della necessità di contenere i consumi.

Prestazioni e sospensioni

La nuova Audi Q5 Sportback offre diverse opzioni per quanto riguarda le sospensioni. Gli acquirenti possono optare per un assetto standard o sportivo, con quest’ultimo che prevede una riduzione dell’altezza da terra di 25 mm. Le sospensioni standard sono dotate di molle elicoidali e ammortizzatori telescopici, mentre è disponibile anche un sistema di sospensioni pneumatiche adattive, che garantisce una guida più precisa e reattiva. La versione sportiva SQ5 Sportback, inoltre, offre un allestimento top di gamma chiamato sport attitude, per chi cerca prestazioni ancora più elevate.

Prezzi e disponibilità

Le consegne della nuova Audi Q5 Sportback sono previste per il secondo trimestre del 2025. I prezzi partono da 68.850 euro per la versione a benzina (2.0 TFSI 204 CV S tronic) e da 72.950 euro per la versione diesel (2.0 TDI 204 CV quattro S tronic), che si preannuncia come la più richiesta sul mercato italiano. Per gli appassionati di prestazioni elevate, la SQ5 Sportback 3.0 V6 TFSI 367 CV quattro avrà un prezzo di partenza di 93.050 euro.