Audi S3 2024: prezzo, uscita, interni, scheda tecnica

Audi ha svelato la versione 2024 della S3 la prima in ordine di potenza dell’universo sportivo del brand tedesco al di sotto della potentissima RS. In questo articolo ne vediamo il prezzo, la data di uscita in Italia, gli interni e la scheda tecnica.

Audi S3 2024: scheda tecnica e interni

L‘Audi S3 si dimostra sia nella variante hatchback che sedan (come nella foto di copertina) una sportiva valida per l’uso quotidiano ma naturalmente votata ad una guida spinta ed impegnata, per cui i tecnici del dipartimento sportivo hanno lavorato, al fine di garantire il massimo del divertimento.

La nuova Audi S3 dal punto di vista tecnico adotta sempre il 4 cilindri 2.0 TFSI a benzina, in questo nuovo aggiornamento la potenza è stata incrementata a 333 cavalli con una coppia massima di 420 Nm.

Il cambio è un automatico S tronic a 7 rapporti che è diventato più veloce in termini di risposta, rispetto alla versione 2023, e che va di pari passo con la trazione integrale Quattro che garantisce il massimo del grip in ogni condizione.

Per gli interni fanno capolino i sedili sportivi ed il volante, anch’esso sportivo con la parte inferiore piatta e per quanto riguarda la connettività il sistema di infotainment resta sempre Audi Connect anche se sono stati rivisti la strumentazione ed il navigatore stesso.

Uscita e prezzo

La nuova Audi S3 2024 è arrivata nelle concessionarie italiane nel mese di maggio, pertanto è già ordinabile presso il proprio centro Audi di fiducia.

La S3 2024 avrà un prezzo di partenza di 55.590 euro che naturalmente andrà a salire con le personalizzazioni. Si scollinano sicuramente i 60.000 euro per un esemplare configurato secondo i propri gusti.

La cifra è in linea con quello che la macchina è in grado di offrire in termini di prestazioni.