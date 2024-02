Audi ha ormai da tempo sul mercato la TT RS ovvero la più potente versione della roadster TT. Questo modello come suggerisce la sigla ha subito la “dieta vitaminizzante” del reparto sportivo della casa di Ingolstadt che ha tirato fuori una macchina dalle prestazioni davvero di rilievo sia per il segmento che come auto in sé. Con queste premesse ci troviamo di fronte ad una vera sportiva in grado di far divertire come poche al mondo quando si è al volante. Analizziamo, quindi, prezzo, cavalli e velocità massima dell’Audi TT RS.

Audi TT RS: scheda tecnica, cavalli e velocità massima

Il cuore di questa TT RS è l’ormai famosissimo 5 cilindri 2.5 TFSI in grado di sviluppare una potenza di 400 cavalli e 480 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 avviene in meno di 4 secondi (3,7) e la velocità massima è di 250 km/h con la possibilità di essere sbloccata sino a 280 chilometri orari.

Il cambio è un automatico a doppia frizione a 7 rapporti naturalmente di tipo S Tronic che garantisce cambiate fulminee. La trazione è di tipo integrale Quattro quella che ha reso famoso questo marchio nel mondo e che permette di ottenere il massimo delle prestazioni in qualunque condizione atmosferica.

Internamente nella TT RS si notano i sedili sportivi con il logo del settore sportivo ricamato sul poggiatesta e l’intero sedile che è un perfetto mix tra Pelle ed Alcantara.

Anche il volante ha delle impunture in Alcantara ed il resto in pelle, è tagliato in basso come sulle vere sportive. La plancia presenta un’inedita configurazione con tre bocchette d’areazione, sotto di esse i tasti per le varie modalità e delle “quattro frecce”.

Prosegue senza ulteriori strumenti sino al lato passeggero dove campeggia la scritta Quattro sul vano portaoggetti. E’ una plancia piuttosto scarna, come conviene alle auto sportive.

Il tunnel centrale fa bella mostra del selettore S Tronic e del Rotary per gestire il navigatore. Il tutto corredato da altri tasti che permettono di gestire i vari settaggi del cambio.

Il quadro strumenti è di tipo digitale e su di esso campeggia il logo Audi Sport all’accensione che subito fa capire al guidatore (come se ce ne fosse bisogno) che si trova a bordo di un modello sportivo.

Il prezzo

Dopo cavalli e velocità massima dell’Audi TT RS, vediamo il prezzo. Il prezzo Base è di 80.100€ che sale di circa 1.000€ dotandola di uno dei pacchetti Design di cui dispone come optional. Anche il pacchetto comfort è optional ad un prezzo di 1.400€.

Quindi una TT RS accessoriata costa circa 84.000€. Questa cifra sfiora i 90.000€ se si sceglie di dotarla di uno dei due pacchetti di Design prodotti da Audi Exclusive.

Si tratta di cifre importanti che comunque permettono di mettersi in garage una sportiva con caratteristiche uniche, in primis motore e trazione integrale.

