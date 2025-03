Dal 2025, le spese postali per le multe aumenteranno del 9%, un peso in più per gli automobilisti.

Un aumento significativo delle spese postali

Dal 2025, gli automobilisti italiani dovranno fare i conti con un aumento del 9% delle spese postali per la notifica delle multe. Questo incremento, che porterà il costo delle raccomandate da 11,60 euro a 12,40 euro, è stato stabilito da una delibera dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). La decisione è stata presa in risposta ai crescenti costi di produzione e alla necessità di recuperare l’inflazione accumulata negli ultimi anni.

Impatto sulle sanzioni stradali

Questo aumento non è solo un numero, ma rappresenta un peso economico significativo per gli automobilisti. Ad esempio, per una semplice infrazione come il divieto di sosta, il costo totale potrebbe superare i 70 euro, considerando la sanzione base di 42 euro, le spese postali e i costi procedurali che variano da 3,00 euro a 20,00 euro a seconda del Comune. Inoltre, per violazioni più gravi, come l’uso del cellulare alla guida, le spese possono arrivare a oltre 270 euro.

Le alternative digitali per la notifica

Una soluzione per evitare questi costi elevati potrebbe essere l’adozione di metodi di notifica digitali. Attualmente, alcuni Comuni stanno implementando la procedura SEND, che consente notifiche digitali tramite PEC o app, come l’app IO. Queste modalità non solo semplificano il processo di notifica, ma riducono anche significativamente le spese postali e procedurali. È fondamentale che i cittadini siano informati su queste opzioni per poter risparmiare e gestire meglio le eventuali sanzioni.