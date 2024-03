Il deejay francese Bob Sinclair ha dimostrato diverse volte la propria passione per le auto da corsa dato che è stato paparazzato a bordo di sfarzosi yacht durante le tappe glamour della Formula 1 come Monte-Carlo ed Abu Dhabi ma in questo articolo vediamo che auto guida nella sua vita quotidiana.

L’auto di Bob Sincler

Bob Sinclair è stato visto a bordo di una vettura piuttosto singolare e da veri intenditori dato che si tratta di una classica che ha sin dal debutto negli anni 60 fatto un enorme successo di vendite e che ancora oggi è apprezzata.

Si tratta di una Mini Cooper in colorazione nera con dei cerchi sportivi. La prima versione di Mini, capace di vincere il Rally di Montecarlo nel 1964 è amata per via della sua forma simpatica ma anche per le prestazioni che è in grado di fornire e per via del poco peso che si porta dietro.

Infatti esistono versioni appositamente preparate per le corse che vengono stravolte per l’utilizzo in pista e nonostante il passare degli anni questa vettura si dimostra ancora al top nella propria categoria di riferimento.

La passione per la Ferrari

Il deejay francese è stato paparazzato a Maranello alla guida di una Ferrari 458 diversi anni fa, infatti non ha mai nascosto il proprio amore per la casa automobilistica italiana.

Visti l’ingenti guadagni ottenuti nel corso della propria carriera musicale non stupisce il fatto che ne abbia acquistata una, proprio la 458 Spider di cui sopra.

Magari è un suo sogno che vorrà coronare una volta terminato il suo lavoro da deejay. Una cosa è certa l’amore per la velocità non gli è mai mancato e ogni volta che può lo testimonia con il sorriso in volto.