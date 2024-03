Proiettori e fari vengono utilizzati come sinonimi per indicare le luci dell’auto ma in realtà sono diversi. In questo articolo vediamo la differenza tra questi due elementi.

LEGGI ANCHE: Le migliori moto custom 2021, modelli e caratteristiche

Proiettori vs fari: la differenza

Il faro è il termine utilizzato per i dispositivi che illuminano le auto fino agli anni 2000 quindi quelle più datate. Come dice il termine lo scopo dei fari è quello di schiarire quello che ci si trova davanti illuminandolo. Di conseguenza sul faro non vi è alcuno scopo riflettente.

Il proiettore al contrario riflette la luce che emette ed in questo caso il materiale migliore da utilizzare è il LED perché garantisce la massima efficienza riflettente ed ha una durata lunghissima con un consumo basso per la batteria. Il vantaggio è quindi in termini di costi e durata.

Molte auto di nuova generazione sono dotati di proiettori LED con tecnologia Matrix che permette all’auto di illuminare anche quando sta compiendo una svolta così da non avere spazi di buio.

LEGGI ANCHE: Mercedes CLE Cabrio 2024 – prezzo, interni e scheda tecnica

Meglio la luce alogena o il led?

Per quanto riguarda la capacità di illuminazione il LED è decisamente migliore della luce alogena che garantisce una luce più fioca rispetto al LED. Tuttavia le alogene vanno bene se si deve sostituire la lampadina spendendo poco.

Quelle alogene infatti sono vendute sul mercato ad un prezzo più basso e si possono recuperare molto più facilmente di quelle a LED, in particolare se l’auto è datata.

Vi sono case che producono lampadine a LED anche per veicoli vecchi e questa operazione è da compiere se si vuole guadagnare visibilità e non avere problemi relativi al periodo di funzionamento.

La scelta dipende da diversi fattori ma secondo noi se è possibile il cambiamento da alogena a LED è da fare in quanto i vantaggi sono maggiori degli svantaggi.