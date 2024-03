Come resettare la centralina della propria automobile in caso di malfunzionamento.

Le automobili possono avere dei problemi tecnici che dipendono dalla centralina, per questo motivo gli esperti eseguono dei test con gli strumenti di diagnostica al fine di trovare eventuali errori. In questo articolo vediamo come e cosa bisogna fare per resettare la centralina di un’automobile.

LEGGI ANCHE: Jeep Renegade 4xe, la nuova vettura che riduce consumi ed emissioni

Come resettare la centralina dell’auto?

Si tratta di un’operazione molto delicata da fare solo se si ha esperienza con le centraline di ultima generazione, la cui tecnologia è davvero molta.

Gli strumenti di cui si ha bisogno sono una chiave inglese, una pinza, una busta di plastica ed un paio di guanti. Servono 10 ore al motore per far dissolvere tutta la corrente presente.

Trascorso questo periodo aprire i cofano ed individuare la batteria svitare il dato del polo positivo, quello rosso, facendo ben attenzione a non farlo entrare in contatto con quello negativo e di colore nero.

Svitare il connettore e collocare il filo rosso in una busta di plastica e poi ricollocare nuovamente il coperchio sulla batteria e chiudere il cofano. Se tutto è stato svolto correttamente le spie dovrebbero essersi spente.

LEGGI ANCHE: Suzuki Swift Sport – scheda tecnica e prezzo

Altre 10 ore di attesa per il traguardo

Dopo aver fatto quanto descritto sopra bisogna attendere altre 10 ore per far scaricare la batteria completamente e solo dopo di ciò ricollegare il connettore rosso.

A questo punto dopo circa 15 minuti si può riaccendere la vettura e verificare che le spie siano spente. Nel caso restino ancora accese è il caso di portare l’auto da uno specialista per eseguire controlli più approfonditi.

Ricordiamo che è un’operazione di non facile fattura e che ha bisogno di essere svolta solo da persone con esperienza in questo genere di interventi altrimenti il rischio di danni è molto serio.