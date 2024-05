BYD Seal U: prezzo e scheda tecnica

BYD è arrivata in Europa e sin dal suo avvento ha presentato prodotti caratterizzati dai motori totalmente elettrici pensati per essere alla portata di un vasto pubblico. L’ultima arrivata e la Seal U ovvero il suv top di gamma che a breve debutterà in Italia.

BYD Seal U: la scheda tecnica

La BYD Seal U è costruita sulla E-Platform 3.0 la piattaforma costruttiva di ultima generazione ideata dall’azienda cinese che vedrà la costruzione di automobili del futuro.

L’autonomia che è in grado di raggiungere è di 500 km e la capacità della batteria è di 87 kWh anche se è disponibile una versione meno potente da 71,8 kWh.

La potenza che il motore è in grado di erogare è di 218 cavalli. I dati relativi alla velocità massima e all’accelerazione non sono stati dichiarati. Comunque non saranno elevati, considerando soprattutto il peso massiccio dell’auto.

In generale è un’auto che ha la potenza sufficiente per essere utilizzata nelle principali attività quotidiane, di conseguenza è rapida in città ed ottima nei tratti autostradali.

Il suo prezzo

La BYD Seal U è l’auto top di gamma della casa, quella con cui vuole farsi conoscere al pubblico italiano e sulla quale ha puntato molto in termini di vendite.

Il suo prezzo parte da 42.890 euro una cifra in linea con i suv elettrici dato che buona parte se arricchita dagli optional sfiora i 50 mila euro.

Un costo simile deve essere giustificato da una presenza di colonnine adeguate sul territorio per avere i vantaggi dell’elettrico. Purtroppo nel nostro paese si è ancora indietro.

Se però si ha una wallbox a casa la si può caricare in 7-8 ore per poi utilizzarla il giorno successivo. Si presta ad essere di riferimento per chi vuole un suv elettrico ma non cerca i marchi famosi nel settore.