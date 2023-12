L’attore britannico Jason Statham è un grande appassionato di automobili, passione che ha portato anche nel suo lavoro visto che spesse volte si è trovato a guidare potenti auto anche sul set.

Le auto nel garage di Jason Statham

L’attore e produttore cinematografico è da sempre un grande appassionato di 4 ruote, perciò non stupisce che il protagonista di film d’azione come Crash o Fast&Fourious abbia anche nel suo garage una serie di auto potenti e bellissime.

La Ferrari Berlinetta

Il fascino per le auto italiane ha stregato anche l’attore Jason Statham, cosicché dopo la fine delle riprese di Fast and Furious, il protagonista del film si è voluto regalare una splendida Ferrari F12 Berlinetta, guidata dal suo personaggio Deckard Shaw anche in qualche scena del film. La sua Ferrari F12 Berlinetta non è rossa, classico colore della Ferrari, ma colore argentato, con cerchi da 20″ forgiati verniciati scuri. Quest’auto è stata presentata nel 2012 e le sue prestazioni sono magnifiche: un motore V12 da 6.0 con 740 cavalli (può coprire lo 0-100 in 3,1 secondi). Questo modello di Ferrari supera i 350 km/h, ha una coppia motrice massima 690 Nm a 6.000 giri, regime massimo per intervento limitatore 8.700 giri. Dimensioni e peso: lunga 4.618mm, larga 1.942mm, alta 1.273mm con un serbatoio di 92 litri.

Le auto di Jason Statham: l’Aston Martin DBS

Una delle Aston Martin più famose nel cinema è la DB5 che guidava Sean Connery nei panni di James Bond nel film Goldfinger del 1964. A distanza di 50 anni Deckard Shaw, alias Jason Statham, guida l’ultimo modello della linea DB, cioè una Aston Martin DBS con un motore V12 da 6,0 litri e 450 CV (velocità massima di 186 mph). Questa macchina è un modello coupé, allo stesso tempo elegante e aggressivo. Nasce come versione decappottabile della DBS tra il 2009 e il 2012, con un motore V12 da 6,0 litri che sviluppa 510 CV e un tetto in tessuto retrattile motorizzato, un sistema di altoparlanti Bang & Olufsen.

L’Audi A8

L’attore amante delle auto di lusso non poteva non possedere almeno un’Audi. Non ne ha una sola… L’Audi S8: un’auto sportiva ma elegante, giunta ormai alla sua quarta generazione, sempre più potente. La velocità non è da meno rispetto alle più recenti vetture sportive mentre gli interni sono tipici di quelle delle auto di lusso. La S8 è la sportiva che deriva dall’Audi A8, storico modello lanciato sul mercato nel 1994, che a sua volta sostituiva la V8. Il motore deriva dalla Lamborghini, un V10 5.2 da 450 cv. In più l’attore possiede due Audi R8, una nera e l’altra bianca.

Le auto di Jason Statham: le Jaguar

Ad un attore britannico non poteva mancare una Jaguar: Statham possiede la XJR, che è alimentata da un motore V8 in alluminio e 543 CV. Riesce ad accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi. Molto probabilmente la star ha anche una Jaguar E-Type, un’automobile di classe che ha guidato per arrivare alla prima del suo film “The Mechanic” del 2011.

L’italiana Lamborghini Murcielago LP640

Un’altra auto italiana nel garage dell’attore britannico è questa Lamborghini, da 640 CV e che supera i 330 km/h. Una delle auto sportive e rumorose più veloci: accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Questo modello è stato prodotto tra il 2001 e il 2011, poi sostituita con l’Aventador. Anche la Lamborghini Murcielago LP Statham l’aveva guidata nel film “The Transporter“.

La Porsche 911 GT2

Questa auto è la versione più potente della coupé di Zuffenhausen, nel garage di Jason Statham dal 2009. L’attore è stato visto molte volte alla guida di questo bolide per le strade di Los Angeles. Questa Porsche è un’auto che accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, con 530 cavalli e raggiunge una velocità massima di 328 km/h.

Mercedes-Benz S63

La Mercedes-Benz S63 è l’antagonista naturale dell’Audi S8: una delle migliori auto di lusso al mondo, ma pesante (2725 kg) con un motore V8.