Auto elettriche in Danimarca: il boom delle immatricolazioni a luglio

La Danimarca continua a fare da apripista nella transizione verso la mobilità sostenibile. A luglio, le auto elettriche hanno raggiunto una quota di mercato senza precedenti, superando di gran lunga i risultati ottenuti in altri Paesi europei. Questo successo è il frutto di una combinazione di fattori, tra cui politiche fiscali favorevoli e una crescente consapevolezza ambientale.

Con un tasso di immatricolazioni che ha toccato l’80,2% per le auto a batteria, la Danimarca si posiziona al vertice della classifica europea, affiancando la Norvegia. Un risultato che testimonia l’efficacia delle strategie adottate per promuovere l’uso di veicoli a zero emissioni.

I numeri record di luglio

Secondo i dati diffusi da Mobility Denmark nel mese di luglio sono state immatricolate 14.562 nuove autovetture, di cui 11.672 completamente elettriche. Questo dato rappresenta un vero e proprio spartiacque nel mercato automobilistico danese, con una crescita esponenziale delle vendite di veicoli elettrici.

Ancora più significativo è il comportamento dei clienti privati, che hanno scelto un’auto elettrica nel 97% dei casi. Un risultato che riflette non solo la disponibilità di modelli sempre più performanti, ma anche l’efficacia delle politiche di incentivazione adottate dal governo.

Il ruolo decisivo degli incentivi fiscali

Mads Rørvig, amministratore delegato di Mobility Denmark, ha spiegato che questo risultato è stato possibile grazie a una politica fiscale favorevole che ha reso le auto elettriche economicamente competitive rispetto ai modelli con motore termico. La riduzione della tassa di immatricolazione ha abbassato il costo d’acquisto delle vetture a batteria, favorendone una rapida diffusione.

Questa strategia ha contribuito in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici del Paese. A Copenhagen, ad esempio, il numero delle auto elettriche ha superato quello delle vetture a benzina nel parco auto circolante, un segnale chiaro della direzione intrapresa.

Le previsioni per il futuro

Nonostante sia prevista una revisione del regime fiscale, che potrebbe tradursi in un incremento dei prezzi di molti modelli, Mobility Denmark mantiene previsioni molto ottimistiche sulla crescita del settore. L’associazione stima che entro il 2027 sulle strade danesi circoleranno un milione di auto elettriche.

Se lo scenario sarà confermato, circa un’auto su tre presente nel parco circolante del Paese sarà alimentata esclusivamente a batteria. Un traguardo che posizionerebbe la Danimarca come leader indiscusso nella transizione verso una mobilità sostenibile.