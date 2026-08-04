Programma sportivo domenica 2 agosto: orari e piattaforme per seguire gli eventi

La domenica sportiva del 2 agosto 2026 promette emozioni intense e competizioni di alto livello. Gli appassionati avranno l’imbarazzo della scelta tra tennismotocrossciclismo e molto altro. Ecco una panoramica completa sugli eventi più attesi e su come seguirli in diretta.

Il mondiale di motocross farà tappa nelle Fiandre con la quattordicesima prova stagionale. La MXGP e la MX2 si sfideranno in gare ad alta intensità, con partenze previste alle 13.15 e alle 14.15. Gli appassionati potranno seguire le gare su Discovery Plus e HBO Max oltre che sul sito ufficiale .

Tennis: Berrettini in campo a Montreal

Nel mondo del tennis l’attenzione sarà rivolta all’ATP Masters 1000 di Montreal dove l’italiano Matteo Berrettini farà il suo esordio affrontando l’argentino Mariano Navone. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis a partire dalle 17.00. Parallelamente, il WTA 1000 di Toronto vedrà in campo altre atlete italiane come Jasmine Paolini e Martina Trevisan.

Europei di nuoto artistico e tuffi

Gli Europei di nuoto artistico e tuffi offriranno spettacolo sin dalle prime ore del mattino. Le gare di nuoto artistico inizieranno alle 9.00, mentre i tuffi avranno inizio alle 12.30. Entrambe le competizioni saranno disponibili in streaming su Rai Play e Sky Go con alcune gare anche su Eurosport.

La delusione di Jodoin Di Maria

Un momento di delusione per l’Italia è arrivato dalla finale dei tuffi dalla piattaforma 10 metri femminile. Sarah Jodoin Di Maria campionessa europea in carica, ha concluso al sesto posto con 284.25 punti. La britannica Maisie Bond ha conquistato l’oro con un punteggio di 327.05, dimostrando una notevole continuità durante la gara.

Ciclismo: Tour de France femminile e altro

Il ciclismo sarà protagonista con la seconda tappa del Tour de France femminile in programma dalle 14.20. La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 e DAZN. Inoltre, il Circuito de Getxo e il Giro di Danimarca offriranno ulteriori emozioni per gli appassionati.

Altri eventi da non perdere

Non mancheranno altri appuntamenti di rilievo, come la finale della Nations League di volley tra Polonia e Stati Uniti, in programma alle 13.30 su DAZN e la gara di mountain bike degli Europei, con partenza alle 13.30. Gli amanti del triathlon potranno seguire la World Cup di Rio de Janeiro, mentre il basket femminile Under 18 vedrà l’Italia affrontare la Finlandia.

Non resta che scegliere il proprio evento e godersi lo spettacolo.