Il premio “Auto Europa” viene assegnato ogni anno dai più importanti giornalisti italiani del settore ed anche quest’anno si sono riuniti per stabilire quale è stata la migliore auto che potrà essere rappresentata come esempio nel nostro continente. In questo articolo vi riepiloghiamo la classica ed il vincitore di questo importante riconoscimento.

Auto Europa 2023: ecco il vincitore

I membri della UIGA (Unione Italiana Giornalisti Automotive) si sono riuniti assieme ad una giuria di opinion leader e di appassionati del settore per decretare la vincitrice per quest’anno di questo premio.

Il vincitore è l’Alfa Romeo Tonale. Il suv del biscione ha sin dal suo debutto rapito il cuore di addetti ai lavori ed appassionati grazie alla sua bella linea estetica ed all’ottima dinamica di guida. Il fatto che gli sia stato attribuito è un ottimo segnale per la casa italiana, ora appartenente al gruppo Stellantis, che il futuro può avviarsi nella giusta direzione.

Auto Europa 2023: le altre finaliste

In finale sono arrivate anche la Suzuki S-Cross (vincitrice del premio della giuria popolare), BMW X1, Citroen C5 X, DS 4 E-Tense, Kia Sportage e Renault Megane E-Tech Electric.

Il parterre di pretendenti dimostra l’interesse degli appassionati, ma anche di chi è a contatto con le auto per lavoro, verso i suv ed i crossover e non stupisce affatto la presenza di una vettura elettrica in finale (riferimento alla Megane) in quanto questo sarà il prossimo futuro di questo settore.

La consegna dei premi è stata effettuata all’interno del MAuto di Torino, dove sono intervenuti gli esponenti dei marchi finalisti.

Di seguito riportiamo le parole di Raffaele Russo Country Manager di Alfa Romeo Italia :

Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che è stato assegnato a Tonale da una giuria di esperti del settore insieme a tantissimi semplici appassionati di motori.

Il riconoscimento attribuito ad Alfa Romeo Tonale dimostra la metamorfosi che sta intraprendendo il marchio milanese che ha saputo approcciare al cambiamento in corso non rinunciando alla sportività che lo ha contraddistinto in oltre un secolo di storia come uno dei marchi più nobili in Italia e nel mondo.

LEGGI ANCHE: