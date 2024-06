Quali sono i migliori cuscinetti per trattori da usare? Per una prestazione e resistenza migliore, i cuscinetti per trattori della New Holland sono perfetti per una migliore efficienza.

Sicuramente conoscerai le difficili condizioni delle applicazioni agricole, esposte a sporcizia, polvere, detriti e vari altri agenti contaminanti. Ecco perché abbiamo adattato le nostre soluzioni industriali per soddisfare i requisiti specifici di questi ambienti. Sia che tu stia cercando singole parti, set o kit in ogni genere, New Holland dispone di cuscinetti, bulloneria e accessori perfetti e di qualità OEM realizzati appositamente per la tua attrezzatura, a prezzi competitivi.

Cosa sono i cuscinetti per trattori e perché sono importanti

I cuscinetti sono sempre stati utilizzati dall’uomo, sin dai tempi più antichi. Dai tempi della rivoluzione industriale alle odierne macchine, sono componenti essenziali nei trattori in quanto riducono l’attrito e facilitano il movimento delle parti meccaniche.

Più precisamente, i cuscinetti promuovono un movimento più fluido ed efficiente, ovvero supportano e mantengono le parti mobili nel corretto allineamento consentendo loro di muoversi solo come previsto.

I cuscinetti sono una parte fondamentale dei trattori proprio perché ottimizzano le prestazioni dei trattori. Qualora i cuscinetti fossero danneggiati, renderebbero il movimento delle ruote più complicato e meno efficiente. Per cui nella scelta dei migliori cuscinetti bisogna considerare il carico, la velocità e le condizioni operative specifiche.

I cuscinetti originali New Holland per trattori soddisfano le gravose esigenze delle odierne macchine agricole e di movimentazione del terreno, garantendo prestazioni e durata ottimali.

Quali sono i migliori cuscinetti?

Come detto in precedenza, scegliere i migliori cuscinetti trattori non è semplice siccome ci sono diverse condizioni da soddisfare per poter avere una performance e movimento migliore. I cuscinetti devono essere in grado di poter reggere un certo tipo di carico, la velocità di rotazione e l’ambiente operativo. Per la scelta dei cuscinetti ci sono due tipologie in base al carico:

carichi radiali : tipo di carico più comune nei cuscinetti delle ruote, vengono applicati perpendicolarmente all’asse di rotazione

: tipo di carico più comune nei cuscinetti delle ruote, vengono applicati perpendicolarmente all’asse di rotazione carichi assiali: applicati lungo l’asse di rotazione del cuscinetto

A seconda del carico, ci sono due macro-tipologie di cuscinetti, quelli assiali e quelli radiali. Esistono anche delle tipologie di cuscinetti: possono essere in metallo, in ceramica o in plastica e il materiale viene scelto sulla base del campo di applicazione. L’elenco di alcune tipologie di cuscinetti: cuscinetti a sfera, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a rulli sferici, cuscinetti a rullini e cuscinetti assiali.

Perché scegliere i cuscinetti per trattori New Holland?

Assieme alla collaborazione con i migliori ingegneri e fornitori di fiducia, i cuscinetti originali New Holland per trattori soddisfano la maggior parte delle esigenze delle odierne macchine agricole e di movimentazione del terreno. Fatti con materiali ricercati e di qualità, garantiscono, oltre a una forte performance e resistenza, anche nelle condizioni climatiche più estreme:

Carico assiale e/o radiale significativo

Elevata velocità di rotazione

Ristrette tolleranze di produzione

Componenti di alta qualità, i cuscinetti per trattori di CNH sono i migliori tra quelli presenti sul mercato dei cuscinetti per trattori non solo per la qualità impareggiabile, ma anche per la facilità con cui è possibile fare manutenzione.

I problemi con la manutenzione e la soluzione di New Holland

Diversamente dai prodotti della linea CNH, fare una corretta manutenzione dei cuscinetti è fondamentale per garantire il loro funzionamento e efficienza, soprattutto per aumentare la durata del macchinario. Utilizzare dei prodotti alternativi e di sottomarca per far fronte alla manutenzione si rischia di ottenere il contrario:

Imperfezioni nell’adattamento o nella lavorazione che possono danneggiare altre parti

Una lubrificazione scarsa o insufficiente può causare un’usura prematura

Gradi di acciaio non idonei che possono aumentare il rischio di rottura

Una corretta manutenzione è importante per mantenere l’efficienza e le prestazioni del macchinario agricolo.

Evita riparazioni inutili e tempi di inattività. Ottieni cuscinetti e boccole di qualità OEM per macchine agricole da New Holland.