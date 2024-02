Jimmy Butler è uno dei giocatori di basket di maggior successo dell’NBA attualmente milita nella franchigia dei Miami Heat dove si è ambientato alla grande e sta mostrando ampiamente la sua crescita tecnica come cestista. In questo articolo vediamo da che vetture è composto il suo garage.

Le auto di Jimmy Butler

Jimmy Butler non è mai stato un grande acquirente di automobili, nelle sue varie esperienze in diverse squadre NBA ha sempre avuto un numero esiguo di mezzi che utilizza principalmente per spostarsi al palazzetto per allenamenti e partite. Ciò nonostante non sono mancate e non mancano vetture potenti e veloci.

L’ultimo aggiornamento del suo garage vede un totale di 3 veicoli. Il primo di cui vale la pena parlare è la Toyota Sienna un minivan destinato al mercato statunitense, si tratta di un veicolo spazioso ed insonorizzato che permette di avere un po’ di pace al bisogno e per una personalità come Butler questo è vitale.

Si resta in questo ambito con la seconda auto che è un SUV di livello decisamente superiore, Butler è infatti proprietario di un Mercedes-Maybach GLS la versione più lussuosa del suv tedesco. Potente e sfarzesco, i suoi 550 cavalli non lo rendono affatto lento e gli interni curati dalla famosa azienda permettono all’auto di essere un signor salotto su ruote.

Per andare veloce ha scelto Porsche

L’ultima macchina di questa modesta in termini di quantità, non certo di qualità è una Porsche 911 che Butler ha acquistato da diverso tempo. Si tratta di una Carrera S, un modello più prestazionale della Carrera base.

L’esemplare del giocatore è di colorazione bianca con il tetto nero ed i cerchi color antracite. Sicuramente la userà quando vuole divertirsi e distrarsi dal suo lavoro. I 443 cavalli che sprigiona il 6 cilindri boxer twin-turbo sono indubbiamente un’ottima scelta.