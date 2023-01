Quando un’auto diventa d’epoca? Ci sono dei fattori specifici da considerare? Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito, più alcuni piccoli consigli di manutenzione.

Auto: quando diventa d”epoca?

Generalmente, un’auto diventa d’epoca quando raggiunge i trent’anni di età ed è stata radiata dal PRA, ovvero Pubblico Registro Automobilistico.

In caso contrario, queste auto possono subire delle restrizioni per quanto concerne la circolazione. Possono però partecipare a eventi dedicati e raduni, ma non basta solo l’età per considerare un’auto d’epoca. L’ACI emette ogni anno una lista con i modelli che possono essere definiti tali.

Assicuratevi quindi di cercare il vostro modello e di vedere se rispecchi i “requisiti”.

Come conservare l’auto d’epoca: consigli di manutenzione

Manutenzione classica (pulizia e ceratura)

Se volete che la vostra auto d’epoca continui a splendere, è necessario prendersene cura in modo efficace. Proprio per questo motivo, avere un’auto pulita e profumata è importantissimo. Ciò significa anche lavarla regolarmente e darle una lucidata.

Check-up regolari

Come per qualsiasi auto, è importante effettuare dei controlli periodici da parte di professionisti. Fate quindi controllare il motore, la batteria e i liquidi. Solo in questo modo saprete che la vostra auto gode di ottima salute e può ancora circolare senza problemi.

Guida frequente

Avere un’auto d’epoca non significa lasciarla marcire in garage. Assicuratevi di guidarla spesso: ciò non vi aiuterà solo a sfoggiarla in tutto il suo splendore, ma sarà estremamente salutare per ogni suo componente.

Copertura

Assicuratevi che la vostra auto sia riparata da ogni rischio: pioggia, vento, grandine e molto altro ancora. In caso contrario, potrebbe usurarsi molto più facilmente, avere nuovi graffi e ammaccature e molti altri problemi.

