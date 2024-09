European RS, questo è il restomod su base Porsche 911 realizzato Thornley Kelham per clienti selezionati.

L’universo del Restomod conta svariati carrozzieri artigiani in ogni angolo del mondo anche se questo stile ha molto seguito in Inghilterra dove abbiamo già potuto vedere molte creazioni di altissimo livello su base di auto italiane, Alfaholics con la serie Alfa Romeo 105 è forse la più famosa ma anche Thornley Kelham con la Lancia Aurelia B20 Outlaw si è fatta apprezzare. Questa azienda è tornata con un progetto su base Porsche.

LEGGI ANCHE: MGB LE60 – restomod della piccola britannica realizzato da Frontline Cars

Thornley Kelham e la European RS: un progetto estremo

Lo stile di questo progetto European RS è stato totalmente stravolto, comportando oltre 2.500 ore di lavoro ai maestri artigiani, il totale sfiorerà le 6.000, che hanno portato a nudo il telaio per rifarlo totalmente ispirandosi alla Carrera 2.7 RS.

Infatti a prima vista quest’auto la ricorda, anche se il retrotreno è stato allargato ed i parafanghi ora sono più sporgenti ed anche il frontale ha subito un intervento, dotandola di uno splitter più aggressivo.

I cerchi restano i Fuchs come ci si aspetta da un restomod ispirato a quella vettura, verniciati di argento nella prima vettura “proto” ma che naturalmente possono essere personalizzati.

Dal punto di vista motoristico vi sono 3 opportunità di scelta: la prima è un 3.8 raffreddato ad aria, su base 993 a cui sono stati eseguiti miglioramenti (pistoni forgati, nuove camme, ITB e testa lavorata). La seconda è un 4.0 da 400 cavalli e per chi ricerca il massimo un 3.6 aspirato da 10.000 giri/minuto.

LEGGI ANCHE: Le storiche anche per il 2024 non pagano la tassa statale, analisi regione per regione

Tecnicamente è una lama

Dal punto di vista tecnico quest’auto si rifà alla 997 GT3 così come per le sensazioni di guida. Il cambio è il 6 marce G50 delle Porsche anni 80, il differenziale autobloccante è della Wavetrac e lo sterzo adotta una cremagliera della Quaife.

Ingredienti che saranno apprezzati da chi ama usare auto di questo tipo, su strade dove non si deve fare altro che guidare.

Gli esemplari prodotti saranno solo 25 per una cifra superiore ai 600.000 euro. La concorrenza sarà di altissimo livello ma Thornley Kelham ha tutto per issarsi in cima all’olimpo delle restomod 911.