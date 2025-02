Scopri il nuovo quadriciclo elettrico BAW1, un'opzione pratica e stilosa per la mobilità in città.

Un nuovo protagonista nella mobilità urbana

Il BAW1 è un quadriciclo elettrico che si propone come una valida alternativa alle tradizionali citycar. Prodotto dalla casa cinese BAW International e distribuito in esclusiva in Italia da TC8 Srl, questo veicolo rappresenta una soluzione pratica e versatile per chi cerca un mezzo di trasporto efficiente nel traffico cittadino. Con dimensioni compatte di 3,16 metri di lunghezza, 1,50 metri di larghezza e 1,58 metri di altezza, il BAW1 è progettato per affrontare le sfide della mobilità urbana.

Design e comfort a bordo

Il design del BAW1 è caratterizzato da linee moderne e dettagli accattivanti, rendendolo un veicolo originale nel panorama dei quadricicli. La sua abitabilità è sorprendente, con spazio sufficiente per quattro passeggeri e un comfort superiore rispetto ad altri modelli della stessa categoria. Gli interni sono ben rifiniti e dotati di una serie di optional, come il climatizzatore e un sistema infotainment con doppio display da 10,25 pollici. Questi dettagli, solitamente assenti nei quadricicli, elevano l’esperienza di guida e la rendono più piacevole.

Prestazioni e autonomia

Il BAW1 è equipaggiato con una batteria disponibile in due varianti, da 13,7 kWh o 17 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 220 km. La velocità massima di 90 km/h lo rende adatto per gli spostamenti quotidiani, mentre il sistema frenante e le sospensioni offrono un buon livello di sicurezza e comfort. La guida nel traffico cittadino è facilitata dalla sua agilità, permettendo di muoversi rapidamente anche in situazioni di congestione.

Un’opzione economica e sostenibile

Con un prezzo di partenza di 14.900 euro per la versione biposto, il BAW1 si posiziona come un’alternativa competitiva rispetto alle citycar tradizionali. Sebbene il costo sia superiore a quello dei quadricicli leggeri, il BAW1 offre un rapporto qualità/prezzo vantaggioso, considerando le sue caratteristiche e prestazioni. Inoltre, la campagna di lancio prevede uno sconto di 1.000 euro per i primi cento clienti, rendendo questa offerta ancora più allettante.

Conclusioni sulla mobilità elettrica

Il BAW1 rappresenta un passo avanti nella mobilità elettrica, combinando praticità, comfort e design accattivante. Con l’obiettivo di vendere tra le 400 e le 500 unità nel primo anno, questo quadriciclo ha tutte le carte in regola per conquistare il mercato italiano. Se stai cercando un mezzo di trasporto innovativo e sostenibile per affrontare il traffico urbano, il BAW1 potrebbe essere la scelta giusta per te.