Scopri le novità imperdibili del Goodwood Festival of Speed 2025

Se non sei mai stato al Goodwood Festival of Speed, ascolta un consiglio: devi assolutamente andarci almeno una volta nella vita! 🚗💨 Certo, ci sono alcune cose da considerare: il viaggio non è proprio economico, adesso è necessario avere il passaporto e richiedere un visto. E c’è sempre il rischio di pioggia. Ma fidati di me, ne vale davvero la pena. Non c’è nessun altro luogo al mondo dove si possono ammirare così tante meraviglie su ruote, tutte a portata di mano. Questo evento è un sogno per tanti e torna anche quest’anno con tantissime novità che faranno girare la testa. Sei curioso di scoprire cosa porteranno i verdi prati inglesi? Ecco quindi una panoramica delle novità del Goodwood Festival of Speed 2025, con il claim “The Winning Formula – Champions and Challengers”, dedicato ai 75 anni del Mondiale di Formula 1.

Novità imperdibili al Goodwood Festival of Speed 2025

Partiamo subito con alcune delle novità più attese! La Alpine A290 Rallye è una piccola elettrica con un’anima sportiva. La Renault 5 ha dato vita a questa nuova incarnazione, 100% elettrica, che si prepara a dominare i circuiti con il suo campionato monomarca. E chi non è curioso di vederla in azione? 🔥

Passiamo a un grande classico, la Aston Martin Vanquish Volante. Immagina di assistere al suo debutto con un V12 da 835 CV e il fascino senza tempo delle cabriolet. Non è un sogno, ma la realtà che ci attende! Non dimentichiamo la Aston Martin DBX S, il SUV più potente mai prodotto dalla Casa inglese, con 727 CV che si confrontano direttamente con la Ferrari Purosangue. Un vero duello di potenza!

Ma la vera star della serata sarà la Aston Martin Valhalla, che ha fatto parlare di sé, e adesso, dopo anni di attesa, è pronta per il debutto dinamico. Con oltre 1.000 CV, questa hypercar sarà uno spettacolo da non perdere lungo la collina di Goodwood. Chi altro non vede l’ora di vederla sfrecciare? 😍

Le sorprese della gamma BMW

La BMW ha in serbo alcune sorprese, a partire dalla BMW Speedtop, una reinterpretazione delle station wagon che ha già catturato l’attenzione a Villa d’Este. E poi c’è la BMW M2 CS, la più potente e veloce della sua stirpe, con 530 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Wow, chi non vorrebbe provarla? 💥

Ma non finisce qui! La BMW Vision Driving Experience ci darà un assaggio delle innovazioni future, mentre la Neue Klasse X rappresenta un prototipo della futura BMW iX3. Insomma, un mix perfetto tra presente e futuro che non puoi perderti!

Le stelle italiane e giapponesi

Le emozioni continuano con la Ferrari 12Cilindri, che promette di far cantare il suo V12. E chi non è curioso di vedere la Ferrari 296 Speciale? Sarà l’occasione perfetta per ammirare questa coupé ibrida in tutta la sua bellezza, con un motore da 880 CV. Chi non vorrebbe mettersi al volante di un gioiello del genere? 🤩

Non dimentichiamo nemmeno i giapponesi! La Honda Civic Type R Ultimate Edition sta per dire addio all’Europa, ma non prima di farsi sentire a Goodwood. E ci sarà anche la Hyundai Ioniq 6 N, una berlina coupé che promette di far parlare di sé con oltre 600 CV. Insomma, il Goodwood Festival of Speed non è solo un evento, ma un’esperienza che ogni appassionato di motori dovrebbe vivere. Chi di voi ha già messo in programma di andarci? Fatemi sapere nei commenti! 🔥🚗💨