La Benelli BN 302 S è la proposta naked della casa italo-cinese dedicata ai possessori di patente A2. I più attenti si ricorderanno che la Benelli ha a listino un’altra naked che rispetta i limiti imposti dalla patente A2, la BN 251. Le due moto pur appartenendo alla stessa categoria differiscono però sotto molti punti di vista. Oggi diamo uno sguardo alla più “grande”, la BN 302 S. Scopriamo insieme scheda tecnica e velocità massima della Benelli BN 302 S.

Benelli BN 302 S: scheda tecnica e velocità massima

La Benelli BN 302 S è spinta da un motore bicilindrico parallelo da 302 cc capace di una potenza di 38 cavalli a 12000 giri/min. e che sviluppa una coppia di 26 Nm a 9750 giri/min. Questi dati non sono al livello delle concorrenti più blasonate, ma aiutano a contenere il prezzo della moto e possono comunque soddisfare le esigenze di quei motociclisti disposti a scendere un po’a compromessi. Il motore della BN 302 S è ancora omologato Euro 4, anche se dovrebbe arrivare l’omologazione Euro 5 durante il 2021. Il telaio è un traliccio in tubi di acciaio a cui si aggiunge una forcella a steli rovesciati da 41 mm all’anteriore e un ammortizzatore laterale regolabile nel precarico molla e nell’idraulica in estensione. La parte anteriore dell’impianto frenante è composta da una coppia di dischi da 260 mm mentre al posteriore troviamo un disco singolo da 240 mm. Le misure degli pneumatici sono di 120/70 all’anteriore e 160/60 al posteriore su cerchi da 17 pollici. La capacità del serbatoio è di 16 litri e la casa dichiara oltre 300 km di autonomia. La Benelli BN 302 S supera di poco i 200 kg in ordine di marcia, un peso certamente alto per la categoria.

Benelli BN 302 S: prezzo e disponibilità

La moto è disponibile nei concessionari ad un prezzo molto allettante: 3.990 euro franco concessionario. Forse i dati tecnici non lasciano sbalorditi, ma a questo prezzo è difficile trovare di meglio, soprattutto tra le moto per patente A2.