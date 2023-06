In questo articolo vi parleremo della straordinaria Benelli Tornado 402. Più di un anno fa, sembrava che Benelli stesse lavorando al ritorno dei nomi Tornado e TNT nella sua gamma, con la pubblicazione di diverse immagini sulla stampa locale che mostravano i bozzetti delle moto. Qualche settimana dopo, il progetto di una nuova moto sportiva di media cilindrata è stato registrato dal marchio Qianjiang Group, insieme al nome 402R.

E così è successo. Benelli ha finalmente tolto il velo alla sostituzione della sportiva 302R con la Tornado 402. È sparita la “R” nel nome, anche se compare sulla carenatura della moto.

Benelli Tornado 402: caratteristiche, design, motore

Dal punto di vista visivo, non sorprende che siano state mantenute le linee viste nel brevetto, già molto simili a quelle della precedente 302.

Tuttavia, abbiamo appreso maggiori informazioni sugli aspetti tecnici di questa moto sportiva, che ora è alimentata da un motore bicilindrico in linea da 399 cc con raffreddamento a liquido, 4 valvole per cilindro e frizione multidisco. Il motore eroga una potenza massima di 35 kW (47,6 CV) a 10.000 giri/min e una coppia di 38 Nm a 8.000 giri/min.

Benelli vanta anche un telaio ben equipaggiato, che comprende una forcella rovesciata Marzocchi, un forcellone monobraccio con ammortizzatore centrale, due dischi anteriori da 300 mm con pinze Nissin, ABS a doppio canale e ruote da 17 pollici con pneumatici Maxxiss. L’intero pacchetto pesa 172 kg. Con un tachimetro TFT e fari a LED, l’equipaggiamento è all’altezza degli standard attuali.

Se per il momento la Benelli Tornado 402 è stata lanciata ufficialmente solo in Cina, dovrebbe trovare spazio in Europa, dove sarà compatibile con la patente A2 senza bisogno di briglie, e quindi competere con Honda CBR500R, Kawasaki Ninja 400 e CFMoto 450 SR.

Caratteristiche tecniche della Benelli Tornado 402

Motore: bicilindrico in linea, 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole

Cilindrata: 399 cm3

Potenza: 47,6 CV (35 kW) a 10.000 giri/min.

Coppia: 38 Nm a 8.000 giri/min.

Frizione: multidisco in bagno d’olio

Sospensione anteriore: Forcelle telescopiche Marzocchi a steli rovesciati

Sospensione posteriore: forcellone con monoammortizzatore centrale

Freno anteriore: doppio disco da 300 mm, pinze Nissin, ABS

Freno posteriore: disco da 250 mm, pinza Nissin, ABS

Pneumatico anteriore: 110/70R17

Pneumatico posteriore: 150/60R17

Lunghezza: 2.030 mm

Larghezza: 750 mm

Altezza: 1.150 mm

Passo: 1.380 mm

Altezza del sedile: 785 mm

Altezza da terra: 135 mm

Peso: 172 kg

Serbatoio carburante: 14,8 litri

