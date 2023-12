Prima nel panorama motoristico italiano e successivamente in quello mondiale, la Benelli è risorta dalle sue ceneri. Merito di tutto ciò, la quanto mai azzeccata scelta ed ideazione del modello crossover TRK 502: campione di vendite soprattutto nella fascia “media”, cioè dedicata ai possessori della patente A2.

Su questa scia vincente nasce la Benelli TRK 800. Il fascino crossover oramai primario tra gli appassionati di moto ha fatto propendere l’azienda italo-cinese, con sede a Pesaro, ad investire su una nuova versione della TRK campione di vendite. È così che giunge la “sorella maggiore” all’Eicma: più muscoli ma stesso principio. Scoprite con noi novità, prezzo e caratteristiche della Benelli TRK 800.

Benelli TRK 800: i primi rumors in attesa dell’Eicma e il possibile motore

Com’è e quali differenze ha la sorella maggiore della TRK 502? Innanzitutto, ovviamente, il motore. La Benelli TRK 800, infatti, non ha un motore “personalizzato” né riprendere l’efficiente motore della versione 502 mettendo i proverbiali “muscoli”.

La Benelli TRK 800 possiede un “cuore” diverso dalla 500 con un motore preso in prestito dalla Naked 752 o dalla neo Leoncino 800. A confermare il tutto, sono i documenti d’omologazione, trapelati nel web, in cui è descritto un motore che ben si sposerebbe con la Benelli TRK 800.

Il motore montato sulla Benelli TRK 800 è un bicilindrico parallelo a quattro tempi, raffreddato a liquido da 799 cm3 con 87 CV di potenza massima. Quindi, dotato di distribuzione bialbero a camme in testa con quattro valvole per cilindro e alimentato da un doppio corpo farfallato di 43 mm, per 76,2 CV (56 kW) a 8.500 giri/minuto e 67 Nm (6,8 kgm) a 6.500 giri/minuto. Un’altra curiosità che riguarda le varianti è il fatto che la Benelli TRK 800 sarà venduta in due versioni: normale e “adventure” (con la X a contraddistinguere l’allestimento). Quest’ultima versione necessita, però, di un’adeguata mappatura in ambito off road. Solamente questo dettaglio alimenta, in minor entità, l’idea dell’utilizzo del bicilindrico da 80 Cv della 752 per la Benelli TRK 800.

Che cosa aspettarsi? Sicuramente la ricercatezza del Design ma quanto costa la Benelli TRK 800?

La casa motociclistica con sede a Pesaro ha fatto della qualità/prezzo la sua arma vincente, soprattutto con le dirette rivali (Voge Valico e Honda CB 500X). Pur con la crescita di cilindrata, il prezzo della Benelli TRK 800 è in linea col mercato attuale e anche leggermente al di sotto. Questo perché, la versione 502 (a diretto confronto con le concorrenti) ha puntato quasi tutto sul minor costo, anche con accessori inclusi.

Basandosi su queste premesse, l’azienda italo-cinese punta nuovamente sul prezzo per la Benelli TRK 800, offrendo, così, un listino prezzi tanto ghiotto da non poter essere trascurato nelle ricerche di mercato degli acquirenti. Una novità che stravolge la politica utilizzata precedentemente per la TRK 502 dalla Benelli, per tenere a freno i costi di produzione, riguarderà il design.

La Benelli TRK 800 è la nuova scommessa societaria, che dovrà confrontarsi con molte più rivali anche dai prezzi maggiori o dalle ricercatezze ed accuratezze più dettagliate. Motivo per cui la nuova Benelli TRK 800 è stata progettata con un design più elaborato, strizzando l’occhio al fascino ma senza perdere la sua identità.

Il video teaser rilasciato dall’azienda pesarese mostra un’insolita Benelli TRK 800, simile alla sorella minore ma che subito proietta alla novità. L’imitazione è la più sincera delle adulazioni e la Benelli lo sa bene: dalle prime immagini è possibile notare nel serbatoio della Benelli TRK 800 degli stilemi assimilabili a quelli presenti nelle (best seller settoriali) Triumph Tiger e Bmw Gs.

Dal video riguardante la Benelli TRK 800 si possono individuare anche i paramani, dunque presumibilmente di serie, e il plexiglass regolabile, sperando sia possibile farlo senza l’utilizzo degli utensili. Il prezzo della Benelli TRK 800 non è svelato ma sarà concorrenziale, se non di un centinaio di euro inferiore alle dirette concorrenti.

In conclusione sulla Benelli TRK 800….

La Benelli TRK 800 è una delle moto crossover maggiormente attese dai motociclisti e dagli appassionati. Sulle orme della TRK 502, la sorella “maggiore” promette ancor più divertimento, aprendo ad ulteriori possibilità (come i lunghi viaggi senza difficoltà) candidandosi a divenire il best seller 2022 nel mercato motociclistico.