Bezzecchi vince il GP d’Italia al Mugello: festa, numeri e omaggi

Bezzecchi conquista il GP d'Italia al Mugello il 31 maggio 2026, dedica la vittoria ad Alex Zanardi e festeggia davanti a quasi 179 mila spettatori; Aprilia firma una storica doppietta con Martin secondo e Bagnaia terzo.

Il weekend del Gran Premio d’Italia al Mugello si è trasformato in una celebrazione per gli appassionati delle due ruote: il 31 maggio 2026 Marco Bezzecchi ha firmato una vittoria di rilievo nella classe regina, suggellata da un casco dedicato ad Alex Zanardi e da un pubblico straordinario. L’autodromo di Scarperia ha ospitato emozioni, ospiti illustri e numeri che hanno segnato un nuovo primato per l’evento.

La gara e la tattica che ha fatto la differenza

Partito dalla pole position, Bezzecchi ha visto la leadership momentaneamente ceduta a Francesco Bagnaia già al terzo giro, ma la strategia del romagnolo si è rivelata vincente: gestire le gomme, preservare il passo e sferrare l’attacco decisivo quando la degradazione degli pneumatici ha iniziato a influire sui rivali. Il recupero di Bezzecchi e la successiva fuga hanno permesso ad Aprilia di ottenere una storica doppietta con Jorge Martin secondo e Pecco Bagnaia terzo.

Fasi chiave della corsa

Nei primi passaggi la lotta è stata serrata: Bagnaia ha forzato in apertura, Bezzecchi ha risposto mantenendo contatti ravvicinati e sfruttando le traiettorie migliori. A metà gara la prova di forza del pilota Aprilia è emersa quando il rendimento delle gomme di Bagnaia è calato, consentendo a Bezzecchi di rientrare e prendere il comando con stabilità. Jorge Martin ha tenuto un ritmo costante, resistendo agli attacchi finali e consolidando la seconda posizione.

Il significato della vittoria e i record associati

La vittoria al Mugello assume più di un valore sportivo: per Bezzecchi è la prima affermazione su questo circuito e la decima nel top class, ottenuta in dieci tracciati differenti — un traguardo che lo mette nel ristretto gruppo di piloti capaci di vincere in contesti diversi. Per Aprilia si tratta della prima affermazione al Mugello in top class e della tredicesima vittoria nella categoria, mentre la piazza d’onore rafforza la fiducia nel progetto del team.

Dati e numeri della manifestazione

Il weekend ha registrato complessivamente 178.723 spettatori: un risultato superiore all’anno precedente, confermando il richiamo del Mugello nel calendario. Le presenze si sono distribuite tra prove libere, qualifiche, sprint e gara, con il clou della domenica seguito da oltre 88.600 tifosi. I numeri ufficiali evidenziano anche l’ampio interesse istituzionale e mediatico intorno al Gran Premio.

Feste, omaggi e volti noti

La vittoria è stata celebrata in pista con un parterre di ospiti che ha reso l’atmosfera ancora più solenne: dal giovane leader della Formula 1 Kimi Antonelli, chiamato a sventolare la bandiera a scacchi, a nomi dello sport e dell’intrattenimento come Sofia Goggia, le pallavoliste Alessia Orro e Myriam Silla e il cantante Simon Le Bon. Anche il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, è stato presente per seguire la manifestazione e affrontare questioni legate alla concessione del circuito.

Il tributo ad Alex Zanardi

Un momento particolarmente toccante è stata la scelta del casco: Bezzecchi ha corso con una livrea pensata come omaggio ad Alex Zanardi, recentemente scomparso, rendendo la vittoria ancora più significativa. Il gesto ha ricevuto emozioni e apprezzamenti nel paddock e tra i tifosi, sottolineando il legame tra il mondo delle corse e le storie personali di chi ha rappresentato l’eccellenza sportiva italiana.

Conseguenze sportive e prospettive

Oltre al podio e ai numeri di giornata, il successo al Mugello proietta Bezzecchi in una posizione di forza nel campionato e conferma Aprilia come protagonista nella lotta per il titolo. L’esibizione di Martin in seconda posizione garantisce al team un’ulteriore dimostrazione di equilibrio e competitività, mentre Bagnaia mantiene la sua posizione tra i protagonisti nonostante le difficoltà legate alla gestione gomme.

Il Gran Premio d’Italia ha quindi riconsegnato al pubblico lo spettacolo tipico del Mugello: curve veloci, sorpassi intensi e un contorno di ospiti e celebrazioni che hanno trasformato la domenica in una festa per gli appassionati. La combinazione tra performance in pista, dediche personali e numeri record rende questo episodio uno dei momenti memorabili della stagione di MotoGP.