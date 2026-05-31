Mugello MotoGP: anteprima del gran premio d’Italia tra favoriti e precedenti

Introduzione al Gran Premio d'Italia al Mugello: caratteristiche del circuito, programmi del weekend dal 29 al 31 maggio, favoriti e nomi storici come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Márquez

Il gran premio d’Italia al Mugello è uno degli appuntamenti più attesi del calendario MotoGP. Dal 29 al 31 maggio il circuito toscano torna a ospitare una tappa che unisce velocità, emozione e tradizione: la combinazione di lunghi rettilinei, saliscendi e curve storiche garantisce spettacolo sia per i piloti sia per i tifosi.

Questa anteprima riassume le caratteristiche del tracciato, il programma del weekend con il formato sprint, i principali nomi in lizza e alcuni momenti storici che hanno contribuito a fare del Mugello un vero e proprio tempio del motociclismo.

Perché il Mugello è diverso

Il circuito del Mugello è considerato da molti piloti come una pista «old school»: i 5,245 km del tracciato alternano rettilinei lunghi a curve veloci come Arrabbiata 1 e 2, la Casanova-Savelli e la Bucine. Questo mix mette alla prova sia la ciclistica sia la potenza delle moto, rendendo fondamentale il compromesso tra stabilità in curva e velocità in rettilineo.

Oltre agli aspetti tecnici, il Mugello si distingue per l’atmosfera: tribune affollate, tifoserie molto vocali e una cornice paesaggistica che contribuisce a creare un evento simile a una festa popolare del motorsport. Per questi motivi la pista premia chi sa gestire pressione e pubblico oltre alla propria moto.

Il programma del weekend e il formato sprint

Il format che ormai caratterizza la MotoGP prevede un calendario intenso: venerdì è dedicato alle prove libere e alle pre-qualifiche, sabato alle qualifiche ufficiali e alla Sprint Race, mentre domenica è riservata alla gara principale. La Sprint rende il weekend ancora più imprevedibile perché consegna punti aggiuntivi e offre scenari di partenza modificati per la domenica.

Importanza delle qualifiche

Al Mugello il lungo rettilineo favorisce i sorpassi in percorrenza ma la posizione di partenza rimane cruciale: partire davanti riduce il rischio di rimanere coinvolti in battaglie serrate nelle prime fasi e permette di gestire meglio il consumo gomme e il ritmo. Per questo le qualifiche sono spesso decisive per l’esito dell’intero weekend.

Piloti favoriti, sorprese e assenze

Tra i nomi più caldi per la vittoria figurano Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia e Marc Márquez. Bezzecchi arriva da prestazioni solide e occupa posizioni di rilievo nel mondiale; Bagnaia, conoscitore profondo della pista, cerca la rivincita per rilanciare la sua stagione; Márquez, quando è competitivo, resta sempre un candidato per il podio grazie alla sua esperienza e al talento nel gestire fasi critiche di gara.

Outsider e problemi fisici

Tra gli outsider da tenere d’occhio ci sono Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio e Pedro Acosta, capaci di inserirsi nella lotta per la top 5 o per il podio. Tuttavia il weekend sarà segnato anche da assenze: Alex Márquez sarà out a causa delle fratture riportate in Catalogna, mentre Johann Zarco è ancora in fase di recupero. Queste defezioni possono ridisegnare le strategie di squadra e le possibilità di alcuni piloti.

Precedenti e momenti storici

La storia del Mugello nella classe regina è ricca di episodi memorabili. Tra i recordman spicca Valentino Rossi con 7 vittorie, seguito da Jorge Lorenzo con 6 successi e da Mick Doohan con 5. Recentemente Pecco Bagnaia ha trionfato nel 2026 e nel 2026, mentre Marc Márquez è tornato alla vittoria nel 2026.

Ci sono gare rimaste nella memoria per finali al cardiopalma: dal duello tra Barry Sheene e Phil Read negli anni ’70 alle imprese di Freddie Spencer e Max Biaggi, fino alle rimonte e ai sorpassi all’ultimo giro che hanno spesso deciso il vincitore. Da notare anche l’edizione 2026 che non si è disputata a causa dell’emergenza sanitaria.

Episodi rimasti nella leggenda

Alcuni passaggi storici meritano una menzione: il sorpasso di Valentino Rossi su Loris Capirossi nel 2006, la vittoria di Capirossi nel 2000 tra tre italiani in lotta e il finale di gara del 2016 con il successo di Jorge Lorenzo per appena 19 millesimi su Marc Márquez. Questi momenti spiegano perché il Mugello è considerato un circuito in grado di creare eroi e tragedie sportive.

Pronostico e fattore circuito

Il Mugello tradizionalmente favorisce moto con grande capacità di accelerazione e velocità massima: per questo il pacchetto Ducati spesso sembra avvantaggiato sul tracciato toscano. Il pronostico ufficiale vede quindi in pole position Bezzecchi, Bagnaia e Márquez, con Martín e Di Giannantonio come papabili sorprese.

In conclusione, il weekend al Mugello promette spettacolo, con mix di storia, tecnica e passione popolare: sarà una tappa chiave per il mondiale e un banco di prova per chi ambisce al titolo.