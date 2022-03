BMW i7: nuovi dettagli sulla rivale della Tesla Model S

Sono state rivelate delle illustrazioni aggiuntive della nuova BMW i7, e soprattutto, le sue prime caratteristiche. Sempre cauta nei suoi annunci intorno al veicolo elettrico, BMW non parla per il momento di passare al 100% elettrico. Ma il costruttore bavarese sta moltiplicando le sue innovazioni e presto avrà versioni elettriche per quasi tutti i suoi modelli.

Alla tradizionale conferenza annuale del gruppo, Oliver Zipse ha tuttavia sollevato la possibilità che la soglia del 50% di vendite elettriche globali prevista per il 2030 possa finalmente essere raggiunta prima…

Una BMW i7 per contrastare EQS e Model S

In termini di prodotti, BMW ha anche confermato il prossimo arrivo della iX1, ma soprattutto della i7. La nuova serie 7 sarà presentata ad aprile al salone di Pechino, con la sua versione elettrica i7.

Si tratta di un modello che si opporrà alla Tesla Model S e alla Mercedes EQS. Come già visto nelle immagini del prototipo, la BMW i7 (e la Serie 7) debutterà con un nuovo design del frontale con fari in due parti. L’enfasi sarà sulle luci superiori, che portano la firma luminosa. I fari principali saranno meno visibili in basso, mentre la griglia sarà allargata (di nuovo). Ma opta anche per un’illuminazione del suo contorno.

Ci dicono anche che ci saranno schermi condivisi con la iX sul cruscotto, un nuovo arredamento che combina l’illuminazione ambientale e controlli touch sul cruscotto e porte, ma anche un grande schermo da 31 pollici per i passeggeri posteriori.

Ha un rapporto di aspetto 32:9 e una risoluzione 8K. Il grande tetto panoramico della i7 si chiama Sky Lounge. Quest’ultimo presenta un motivo che appare come un’illuminazione ambientale.

Per quanto riguarda i dati relativi al veicolo elettrico, BMW indica un consumo di 18,9-19,7 kWh/100 km per la sua i7. Questo significa un’autonomia da 580 a 610 km (a seconda delle attrezzature). Solo una batteria sarà in programma, probabilmente la 105 kWh condivisa con la iX. Per fare un confronto, una Mercedes EQS ha un’autonomia di 782 km con la versione EQS450+ e la sua batteria da 107 kWh. E una Tesla Model S ha un’autonomia di 663 km con la versione Long Range.