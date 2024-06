La BMW M8 Gran Coupé 2023 è la grande, sfacciata e bellissima quattro porte della famiglia M8. Sebbene la M8 Gran Coupé offra un sedile posteriore molto più grande e uno spazio di carico più ampio rispetto a queste due, condivide il loro balistico V-8 biturbo da 617 CV, che offre un’accelerazione esplosiva. Scopriamo insieme prezzo, velocità massima e scheda tecnica della BMW M8 Gran Coupé 2023.

Il motore è coadiuvato da un eccellente cambio a otto marce e da un sistema di trazione integrale che prevede una modalità di guida posteriore per i burnout fumosi o le manovre laterali. Nonostante la massa significativa, la M8 Gran Coupé 2023 ha un’aderenza in curva e una potenza di arresto da far impallidire le auto sportive più leggere.

Tuttavia, le sue prestazioni pazzesche sono sminuite da una sensazione di sterzata distante e da una guida che a volte può risultare pesante.

BMW M8 Gran Coupé 2023:prezzo, velocità massima e scheda tecnica

Le novità

BMW apporta una manciata di modifiche alla M8 Gran Coupé per il modello 2023. Oltre agli accenti scuri all’interno dei fari adattivi a LED, c’è una più ampia selezione di colori metallizzati che include Skyscraper Grey, Brooklyn Grey, Isle of Man Green, Tanzanite Blue II e Frozen Pure Grey. È inoltre possibile sostituire il classico tondo BMW con il logo M sul cofano, sul bagagliaio e sui mozzi delle ruote.

All’interno, la M8 Gran Coupé può ora essere equipaggiata con i leggeri sedili da competizione M Carbon che hanno debuttato sull’ultima generazione di M3 berlina e M4 coupé. I rivestimenti in pelle Merino e microsuede sono disponibili in un nuovo colore e il touchscreen passa da 10,3 a 12,3 pollici.

Motore, trasmissione e prestazioni

La M8 Gran Coupé è alimentata da un poderoso V-8 biturbo da 4,4 litri che eroga 617 cavalli di potenza, grazie all’adozione del pacchetto Competition, precedentemente opzionale. Il motore, eccezionalmente fluido, trasmette la potenza a tutte e quattro le ruote attraverso un reattivo cambio automatico a otto rapporti. Tuttavia, le buffonate in coda sono rese possibili da una modalità di trazione posteriore selezionabile che convoglia tutta la furia del V-8 sul retrotreno.

Sebbene sia velocissima e fornisca più di 1,0 g di aderenza in curva, la grande M8 soffre di una sensazione di sterzo indifferente e di una guida rigida che ne compromette il comfort.

Interni, comfort e carico

La M8 Gran Coupé presenta un abitacolo squisitamente arredato, dall’aspetto tanto ricco quanto piacevole. Sebbene il design sia più dignitoso che sfolgorante, la M8 a quattro porte offre un ampio spazio per i passeggeri posteriori. Inoltre, offre una serie di caratteristiche di serie molto interessanti, come il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, i sedili anteriori regolabili a 16 vie con memoria, riscaldamento e ventilazione, il climatizzatore a quattro zone, i rivestimenti in pelle e altro ancora.

Gli acquirenti possono anche arricchire l’abitacolo con nuove combinazioni di colori e finiture di pregio e con il pacchetto Comfort Seating. Questo pacchetto aggiunge sedili riscaldati e tendine parasole elettriche per i passeggeri dei sedili posteriori. Allo stesso modo, i leggeri sedili anteriori M Carbon sono opzionali, ma i loro rigidi rinforzi laterali inferiori rendono difficoltosa l’entrata e l’uscita e, in generale, potrebbero risultare troppo aggressivi per la maggior parte dei conducenti.

Prezzo della BMW M8 Gran Coupé 2023

Prezzo a partire da 185.450 euro.

LEGGI ANCHE: