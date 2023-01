Ci sono auto che hanno un corpo grande e altre che sono emozionanti, e la BMW M5 è entrambe le cose. Sotto il cofano c’è uno spettacolare otto cilindri a V biturbo da 600 CV, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti che aziona tutte e quattro le ruote.

Il pacchetto Competition, disponibile come optional, aumenta il livello di potenza con 17 cavalli in più, uno scarico più potente, sospensioni più rigide e finiture e stemmi Competition.

A differenza della sua concorrente più vicina, la Cadillac CT5-V Blackwing, l’aspetto furtivo della Bimmer non è compensato da uno scarico fragoroso, ma il suo impressionante comfort e la sua raffinatezza la rendono tra le migliori nel segmento delle berline sportive premium.

BMW M5 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Le novità

Mentre la disponibilità della BMW M5 CS da 627 CV, prodotta in serie limitata l’anno scorso, si è esaurita, la M5 del 2023 riceve sottili modifiche all’equipaggiamento. Anziché offrire la M5 Competition come modello a sé stante, BMW la propone ora come upgrade attraverso un pacchetto di equipaggiamenti opzionali. Come opzioni di vernice esterna sono stati aggiunti il San Remo Green metallic e lo Skyscraper Grey metallic.

I colori Hatch Grey metallic, Snapper Rocks Blue metallic, Motegi Red metallic, Donington Grey metallic, Bluestone metallic e Frozen Bluestone metallic sono stati eliminati. Per quanto riguarda gli interni, sono ora disponibili la pelle Individual Smoke White/Black Full Merino e la pelle Tartufo Ful Merino, ma l’impianto audio opzionale Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System non viene più offerto.

Motore, trasmissione e prestazioni

La M5 è potente e vanta 600 cavalli dal suo V-8 biturbo da 4,4 litri nella versione base. Nella versione Competition, più orientata alla pista, questa cifra sale a 617 cavalli.

Interni, comfort e carico

La M5 ha eleganti interni in pelle con sedili sportivi di supporto. A differenza di molte sue rivali, BMW non ha scelto la strada dello schermo touchscreen, quindi la regolazione dell’aria condizionata o della radio (tramite comandi fisici) è facile da fare mentre il veicolo è in movimento. La M5 è dotata di una serie di caratteristiche desiderabili come l’illuminazione interna ambientale personalizzabile, il volante riscaldato, i sedili anteriori riscaldati e il piantone dello sterzo regolabile elettricamente.

BMW offre inoltre sedili anteriori ventilati con funzione di massaggio, sedili posteriori riscaldati e climatizzatore automatico a quattro zone. Per quanto riguarda lo spazio di stivaggio, la M5 dispone di utili scomparti nell’abitacolo.

Prezzo della BMW M5 2023

Prezzo base a partire da 122.000 euro.

