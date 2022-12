BMW X5 restyling: novità, prestazioni, motori, prezzo e uscita

Per il 2023, BMW apporta piccole modifiche a colori, finiture e pacchetti della X5. Ecco tutte le caratteristiche nel dettaglio...

Introdotta nel 2000, la BMW X5 è diventata un’icona e sta per arrivare con un restyling. Il primo SUV di BMW ha spinto altre case automobilistiche di lusso a creare i propri equivalenti, aprendo la strada alla popolarità dei SUV di lusso di oggi.

L’attuale X5 di quarta generazione è stata messa in vendita per il model year 2019, progettata con un mix di prestazioni, comfort, tecnologia e praticità. Le sue varianti vanno da un ibrido plug-in incentrato sull’efficienza a un modello M veloce come una supercar.

Per il 2023, BMW apporta piccole modifiche a colori, finiture e pacchetti della X5. Ci aspettiamo che la X5 riceva presto un aggiornamento di metà ciclo, probabilmente nel 2024.

BMW X5 restyling: novità e motori

Il colore della vernice grigio artico non è più disponibile

La tappezzeria Sensafin sostituisce la SensaTec come tappezzeria standard in tutti i modelli (disponibile nei colori Silverstone, Coffee, Cognac e Black).

La pelle Vernasca non è più disponibile

Il pacchetto Premium aggiunge la ricarica wireless dei dispositivi e abbandona i comandi gestuali

Il pacchetto Executive non include più i comandi gestuali

L’head-up display è disponibile come opzione indipendente su 45e e M50i e come parte dei pacchetti Executive e Premium su tutti i modelli.

La X5 2023 viene offerta con diverse configurazioni di propulsione, tutte incentrate su motori turbo a sei cilindri in linea o V-8 e su un cambio automatico a otto rapporti.

2023 BMW X5 SDrive40i/XDrive40i

Trazione : RWD/AWD

: RWD/AWD Motore : I-6 turbo da 3,0 litri

: I-6 turbo da 3,0 litri Potenza/coppia : 335 CV

: 335 CV Accelerazione: 5,0 secondi (AWD)

2023 BMW X5 XDrive45e

Trasmissione : AWD

: AWD Motore : I-6 turbo da 3,0 litri + motore elettrico

: I-6 turbo da 3,0 litri + motore elettrico Potenza/coppia : 389 CV

: 389 CV Autonomia elettrica : 49 km (stima)

: 49 km (stima) Accelerazione: 5,0 secondi (stima)

2023 BMW X5 M50i

Trasmissione : AWD

: AWD Motore : V-8 biturbo da 4,4 litri

: V-8 biturbo da 4,4 litri Potenza : 523 CV

: 523 CV Accelerazione: 4,1 secondi (stima)

2023 BMW X5M/Competition

Trasmissione : AWD

: AWD Motore : V-8 biturbo da 4,4 litri

: V-8 biturbo da 4,4 litri Potenza : 600-617 CV

: 600-617 CV Accelerazione: 3,3 secondi (stima)

BMW X5 restyling: prezzi e uscita

Uscirà nella primavera del 2023 per un prezzo che parte dai 75.000 euro circa.

