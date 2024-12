Introduzione al bollo auto in Emilia Romagna

Nel 2025, il bollo auto in Emilia Romagna continua a rappresentare un aspetto fondamentale per i proprietari di veicoli. Questa tassa, che deve essere versata annualmente, è soggetta a specifiche modalità di calcolo e scadenze che è importante conoscere per evitare sanzioni. La Regione Emilia Romagna, in collaborazione con l’ACI, offre diverse risorse per facilitare il pagamento e la gestione di questa imposta.

Come calcolare l’importo del bollo auto

Per determinare l’importo del bollo auto, è necessario conoscere due elementi chiave: la potenza del veicolo espressa in kW e la classe ambientale, che può variare da Euro 1 a Euro 6. Queste informazioni sono reperibili sul libretto di circolazione del veicolo. Una volta ottenuti questi dati, il calcolo si effettua moltiplicando i kilowatt per il valore corrispondente alla classe ambientale, secondo una tabella stabilita dalla Regione. È importante notare che per i veicoli con potenza superiore a 185 kW si applica un sovrattassa, noto come superbollo.

Scadenze e modalità di pagamento

Il primo pagamento del bollo per un veicolo nuovo deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Tuttavia, se l’immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento può essere posticipato al mese successivo. Per i veicoli già circolanti, il rinnovo del bollo deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa. Ad esempio, se il bollo scade a giugno, il pagamento deve essere effettuato entro luglio. Inoltre, chi acquista un’auto usata deve rispettare la periodicità del bollo già esistente o seguire le regole per il primo pagamento se il concessionario ha richiesto un’esenzione.

Esenzioni e agevolazioni per il 2025

La Regione Emilia Romagna prevede diverse esenzioni e riduzioni per specifiche categorie di utenti. Ad esempio, i veicoli appartenenti a persone con disabilità possono beneficiare di esenzioni totali o parziali. Altre categorie, come i veicoli storici o quelli utilizzati per scopi sociali, possono anch’essi avere diritto a riduzioni. È fondamentale consultare il sito ufficiale dell’ACI per avere informazioni dettagliate sulle agevolazioni disponibili e sui requisiti necessari per accedervi.

Contatti e informazioni utili

Per ulteriori informazioni sul bollo auto in Emilia Romagna, è possibile contattare l’ACI al numero 051.7459770, attivo dal lunedì al venerdì, oppure visitare le sedi ACI presenti sul territorio. Inoltre, il sito dell’ACI offre un servizio online per il calcolo del bollo auto, utile per ottenere un importo preciso e aggiornato.