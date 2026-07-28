Borse europee in calo: il settore tech trainante e i dubbi sull’AI

Le Borse europee sono in calo a causa delle vendite nel settore tech e dei dubbi sugli investimenti nell'intelligenza artificiale. Milano è la peggiore, con Saipem in forte ribasso.

Le piazze finanziarie europee stanno vivendo una giornata di forte instabilità, con il settore tecnologico al centro delle preoccupazioni degli investitori. Le incertezze sugli investimenti miliardari nell’intelligenza artificiale e i dubbi sui rendimenti futuri stanno pesando pesantemente sui listini, mentre l’attesa per la decisione della Fed sui tassi di interesse aggiunge ulteriore pressione.

Il settore tech in difficoltà

L’ondata di vendite ha colpito inizialmente le Borse asiatiche, con Tokyo e Seul che hanno registrato cali significativi. Le indiscrezioni sui progressi della Cina nelle tecnologie per i semiconduttori hanno alimentato i timori di un ridimensionamento del divario tecnologico con l’Occidente, un settore ritenuto cruciale per lo sviluppo dell’AI. Questo ha portato a un crollo dei titoli di Samsung Electronics e SK Hynix che insieme rappresentano una parte significativa della capitalizzazione di mercato del Kospi.

La situazione non è migliorata con l’apertura di Wall Street, dove l’indice Nasdaq 100 ha perso oltre il 10% dal suo massimo storico di inizio giugno. Le preoccupazioni sull’AI sono state ulteriormente accentuate dalle notizie sulle trattative tra Nvidia e OpenAI con un possibile investimento di circa 250 miliardi di dollari in un progetto di data center in Ohio. Gli analisti di Union Bancaire Privée hanno commentato che l’avidità si è trasformata in paura per i titoli del settore dei semiconduttori legati all’AI.

Milano in difficoltà, con Saipem in forte ribasso

A Piazza Affari, il Ftse Mib è stato trascinato al ribasso da Saipem che ha risentito del calo del greggio e dei risultati trimestrali deludenti. Tra i migliori del listino, invece, Leonardo che ha beneficiato del contesto positivo per il settore della Difesa. I titoli del lusso, come Brunello Cucinelli e Ferrari hanno guidato i progressi sul Ftse Mib, mentre Stellantis è salita in scia al rally di Mercedes-Benz Group a Francoforte.

Fuori dal listino principale, The Italian Sea Group ha registrato un forte aumento, confermando l’interesse di Sanlorenzo. Nel frattempo, il comparto bancario guarda con attenzione ai dati di Barclays e alle ipotesi di alleanza tra Banca Monte Paschi Siena e Banco Bpm.

Il contesto macroeconomico

Sullo sfondo, l’attesa per la decisione della Fed sui tassi di interesse prevista per mercoledì e gli sviluppi in Medio Oriente, con i colloqui tra Usa e Iran che sembrano procedere nonostante le minacce reciproche. Il mercato pare credere nella possibilità di un’intesa, e il prezzo del petrolio prosegue nella sua frenata.

In questo contesto, le Borse europee stanno vivendo una giornata di forte instabilità, con le vendite nel settore tech che stanno trainando al ribasso i listini. Gli investitori sono sempre più preoccupati per i rendimenti degli investimenti nell’AI e per l’impatto delle tecnologie cinesi sui semiconduttori. La situazione rimane fluida e gli sviluppi futuri saranno da monitorare attentamente.