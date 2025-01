Un viaggio attraverso la storia di Brembo

Brembo, azienda leader nel settore dei freni, celebra nel 2025 un traguardo straordinario: cinquant’anni di presenza nelle competizioni motoristiche. Fondata nel 1961 da Emilio Bombassei a Paladina, l’azienda ha saputo conquistare il mondo delle corse grazie all’intraprendenza del figlio Alberto. Il primo passo verso il successo avvenne con una fornitura di dischi in ghisa per la scuderia Ferrari, un momento cruciale che segnò l’inizio di una lunga e fruttuosa collaborazione.

Il legame con Ferrari e i primi successi

La storia di Brembo è indissolubilmente legata a quella della Ferrari. Nel 1975, la scuderia, che non vinceva il Mondiale dal 1964, si affidò ai freni Brembo per la sua 312T. Questo modello, grazie alla resistenza e all’efficacia dei dischi forniti, portò la Ferrari a conquistare sei vittorie e il titolo mondiale sia per i costruttori che per i piloti con Niki Lauda. Questo successo non solo interruppe un periodo di astinenza, ma consolidò la fiducia della Ferrari nei freni Brembo, un legame che dura tuttora.

Espansione e innovazione nel Motomondiale

Nel 1976, Brembo fece il suo debutto nel Motomondiale, fornendo pinze freno alle moto Suzuki del Team Gallina. Il primo successo in un Gran Premio della classe 500 arrivò due anni dopo, grazie a Virginio Ferrari. Da quel momento, Brembo ha continuato a crescere, accumulando un impressionante numero di vittorie: 531 GP in Formula 1 e 592 in MotoGP. Questo successo è stato possibile grazie a una serie di innovazioni tecnologiche, come la prima pinza ad attacco radiale e la pompa radiale, che hanno migliorato notevolmente le prestazioni di frenata.

Il segreto del successo: la frenata

Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo, ha sottolineato l’importanza della frenata nelle competizioni: “I dati raccolti dai nostri ingegneri dimostrano che spesso il vincitore non è chi va più veloce, ma chi frena meglio.” Questo approccio ha permesso a Brembo di diventare la scelta preferita di tutti i team di Formula 1 e MotoGP, grazie a un’esperienza consolidata e a un impegno costante nell’innovazione.

Conclusione: un futuro luminoso

Con cinquant’anni di esperienza alle spalle, Brembo continua a essere un punto di riferimento nel settore delle corse. La sua capacità di innovare e adattarsi alle esigenze dei piloti e delle scuderie ha garantito un futuro luminoso, mantenendo viva la tradizione di eccellenza che contraddistingue il marchio. La storia di Brembo è un esempio di come la passione e l’innovazione possano portare a risultati straordinari nel mondo delle competizioni motoristiche.