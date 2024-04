Buco di sigaretta sul sedile, i consigli su come ripararlo in modo efficace.

I sedili dell’auto sono un elemento importante ma allo stesso tempo molto delicato, in effetti basta davvero poco per rovinarli in maniera irrimediabile, uno dei problemi più comuni è il buco derivato dalla caduta della sigaretta accesa. Vediamo come risolverlo.

LEGGI ANCHE: Parcheggio occupato da una persona a piedi: è legale?

Buco di sigaretta sul sedile dell’auto: riparazione e consigli

Il buco di sigaretta può capitare se si ha l’abitudine di fumare a bordo di un’auto sia nel ruolo di conducente che di passeggero. Quando la cenere cade sul sedile, per disattenzione o per un colpo di vento si forma subito il buco.

Il buco si può riparare, dipende però dalla posizione dove questo si è creato. Se si è forato lontano dalle cuciture la riparazione è più semplice ed è la medesima che si compie per i tagli o i graffi.

Di contro se questa è avvenuta in prossimità delle cuciture vi è il rischio che tutto il sedile sia da ricucire. Si inizia con una pulizia del sedile con prodotti specifici a cui segue l’asportazione nella zona interessata dal buco, di almeno 2mm di materiale.

Dopo applicare del feltro per riparazioni a cui va posto sopra il materiale riempitivo con la spatola, sino a quando non è stato coperto totalmente, da quel momento applicare il colore del sedile e dopo far asciugare.

Per il sedile in stoffa oltre al feltro vanno applicate anche fibre di tessuto per ottenere un buon risultato.

LEGGI ANCHE: Renault Austral – prezzo, scheda tecnica e interni

Come è il risultato finale

Il risultato finale della riparazione sarà ottimo anche se vedendolo da vicino ci si accorgerà che non è del medesimo colore del sedile in origine.

Tuttavia è un metodo che può essere applicato se non si vuole effettuare una riparazione totale che garantisce un risultato uniforme ma ha un costo complessivo maggiore.