Spesso si è alla ricerca disperata di un parcheggio perché si devono fare delle commissioni o non si vuole arrivare in ritardo ad un appuntamento e quindi quando se ne vede libero uno si fa scendere la persona che è con noi per tenerlo occupato. In questo articolo vediamo se questo comportamento è legale.

Parcheggio occupato da una persona a piedi: è legale?

Per quanto questa manovra sia davvero penosa per chi la commette, perché vuol dire che si è disposti a tutto pur di avere un parcheggio vicino ad un determinato posto, questa condotta è legale.

Infatti se la si commette non costituisce illecito penale ne tantomeno amministrativo di conseguenza è possibile farlo per il periodo destinato alla manovra.

Di contro è punito per condotta abusiva chi occupa uno stallo per ore in attesa che arrivi la persona a cui è riservato. Quindi bisogna anche essere ragionevoli e capire quando è il momento di desistere per lasciare quello spazio a chi effettivamente ha il diritto di utilizzarlo, magari perché è presente con la macchina.

Attenzione alle ordinanze comunali

Se questa manovra è possibile nel parcheggio di un supermercato, in quanto luogo privato aperto al pubblico, può non esserlo a livello pubblico in particolare se il comune ha posto l’ordinanza di divieto.

Infatti vi sono comuni dove questo non è possibile, nemmeno per pochi minuti e chiunque viene beccato a tenere il posto rischia di prendere una multa salata.

Di conseguenza oltre a pensarci su, se è il caso di compierla bisogna guardarsi intorno e comprendere se è legale. In ogni caso sconsigliamo una condotta di questo tipo.

Se il parcheggio è occupato fare un ulteriore giro o parcheggiare l’auto lontano dal punto designato sono le cose più corrette da fare.