Ispirata al concept Electra X, la Buick Electra E4 è il secondo crossover elettrico. GM sta portando avanti l’elettrificazione della sua gamma in Nord America e in Cina. Nel mercato dei veicoli elettrici più grande del mondo, Buick è all’avanguardia con la sua nuova gamma Electra.

Dopo una Electra E5 molto classica, le cui vendite sembrano essere partite bene, arriva un modello leggermente più innovativo, la Electra E4.

Buick Electra E4, l’auto elettrica più attraente di GM?

Questo crossover deriva direttamente dal concept Electra X presentato lo scorso anno. Questo modello è molto più di una versione coupé della E5 e, con il suo profilo a ciottoli e l’altezza limitata a 1,58 m, è difficile classificarlo come una berlina alta o un SUV basso.

Rispondendo alle esigenze del mercato cinese, è un veicolo del segmento superiore, con una lunghezza di 4,82 metri. Il passo di 2,95 m è identico a quello della E5, con un buon spazio per i sedili posteriori in prospettiva.

Gli interni riprendono lo spirito della E5, in particolare con il bellissimo schermo OLED curvo da 30 pollici. Con una risoluzione di 6008×934 pixel, è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8155 ed è completato dalla connettività 5G per i servizi connessi. Nella parte superiore della plancia è presente anche un head-up display.

La Buick Electra E4 è il veicolo più basso costruito sulla piattaforma Ultium di GM. Presenta la stessa configurazione meccanica della cugina E5, con modelli a trazione posteriore e a trazione integrale da 150 a 211 kW. Questi valori si collocano nella fascia bassa del mercato cinese. Sono disponibili due batterie: 68 o 80 kWh. L’autonomia dell’E5 è dichiarata tra i 545 e i 620 km (ciclo CLTC). Più aerodinamica, con un Cx medio di 0,287, la E4 dovrebbe fare meglio. Ma GM non rilascia alcun dato per il momento.

Prodotta in Cina, la Buick Electra E4 sarà venduta anche in Nord America. Ma il marchio Buick non dovrebbe far parte dell’offerta di GM per il suo ritorno in Europa.

