Quando la scorsa primavera Buick ha presentato il concept Electra, non si è limitata ad annunciare un nuovo modello. Questo nome storico sarà utilizzato per designare l’intera gamma elettrica. Ecco cosa sappiamo in merito.

Electra, una gamma completa di veicoli elettrici per Buick

Gli storici costruttori americani sono stati più lenti a orientarsi verso i veicoli elettrici rispetto ai rivali europei e soprattutto cinesi. Ma Buick deve recuperare, visto che il marchio realizza quasi il 90% dei suoi volumi… in Cina. C’è un bisogno urgente: i Velite6 o Velite7 che costituiscono la sua attuale offerta di NEV (New Energy Vehicle) non hanno evidentemente soddisfatto il loro pubblico. Il loro nome dovrebbe scomparire.

La nuova offensiva avrà quindi la forma di un crossover, anticipata dal concept Electra presentato lo scorso giugno.

Seguirà una gamma completa. GM ha registrato i nomi da Electra E1 a Electra E9 per il suo marchio Buick. Con due E per sottolineare il punto, ma senza X, perché questi modelli saranno probabilmente SUV o crossover…

Un nome storico che è una felice coincidenza, dato che la Buick Electra non era originariamente legata al mondo delle auto elettriche. Parallelamente, è stato registrato anche il nome Electra GS. Se ci si eccita troppo, si potrebbe immaginare che sia destinato a una versione di produzione del concept Wildcat, anch’esso presentato a giugno.

L’ultima coupé offerta da Buick è stata la Riviera, dismessa nel 1999.

