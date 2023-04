Buick Wildcat EV: caratteristiche, design, informazioni

Questa Buick Wildcat ha tutte le carte in regola per incoraggiare una transizione verso i veicoli elettrici; l'auto ha linee assolutamente spettacolari.

Il concept Wildcat EV di Buick è stato presentato per la prima volta – online – nel giugno dello scorso anno, ma una cosa è l’immagine, un’altra è l’auto dal vivo. I visitatori del Salone dell’Auto di Montreal avranno l’opportunità di vedere da vicino questo studio stilistico dall’aspetto selvaggio. Ed è sicuro che riceverà una buona dose di attenzione al Salone.

Come molte altre case automobilistiche, Buick ha dichiarato l’intenzione di diventare un marchio completamente elettrico entro il 2030, quindi questo è un primo passo verso questo obiettivo.

Buick Wildcat EV: caratteristiche, design, motori, batteria

Il minimo che si possa dire di questo ultimo prototipo è che il suo design ha tutte le carte in regola per incoraggiare una rapida transizione verso i veicoli elettrici; l’auto ha linee assolutamente spettacolari.

E che i nostalgici si rallegrino: come per la concept Electra, questo nuovo modello porta un nome che è stato parte integrante della gamma dell’azienda: Wildcat. Tra il 1963 e il 1970, infatti, sono state prodotte due generazioni di modelli con questo nome. Si noti che le auto dell’epoca non avevano l’aspetto di questa.

Progettata come una coupé 2+2, la Wildcat EV concept ha un cofano inclinato in avanti, una griglia trapezoidale e fari e luci posteriori a forma di gancio. La firma laterale dell’auto potrebbe comparire sui futuri SUV del marchio. La Wildcat mostra anche il nuovo badge Buick, sempre composto dai tre scudi, ma ora modificato per indicare il passaggio a un’altra epoca.

Non c’è alcuna conferma di un futuro modello di produzione per questa splendida Wildcat EV, il che non sorprende visto che, secondo noi, Buick intende offrire principalmente veicoli utilitari, non automobili. Ma si può sempre sognare!

