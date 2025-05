Bulega si riscatta dopo Assen

Nicolò Bulega ha dimostrato il suo valore sul circuito di Cremona, conquistando sia la pole position che la vittoria in gara-1 dell’Acerbis Italian Round. Dopo un weekend difficile ad Assen, il pilota emiliano ha saputo reagire con determinazione, dando vita a una gara avvincente contro il campione del mondo in carica, Toprak Razgatlioglu. La competizione è stata caratterizzata da sorpassi e controsorpassi, ma alla fine Bulega ha trovato il margine necessario per tagliare il traguardo per primo, segnando così il suo primo successo del weekend.

La battaglia per il titolo

Con questa vittoria, Bulega ha rafforzato la sua posizione nella classifica iridata, aumentando il vantaggio su Razgatlioglu a 26 punti. Questo risultato è fondamentale per il pilota Ducati, che punta a conquistare il titolo mondiale. Alvaro Bautista, pur avendo chiuso al terzo posto, ha mostrato segni di soddisfazione dopo le difficoltà incontrate nelle prove libere. La sua prestazione, insieme a quella di Andrea Iannone, quarto e miglior pilota indipendente, ha contribuito a mantenere alta la competitività del team Ducati.

Le prestazioni degli altri piloti

La gara ha visto anche il ritorno di Danilo Petrucci, che, nonostante una partenza difficile dalla tredicesima posizione, è riuscito a risalire fino alla settima. Tuttavia, il distacco dal vincitore è stato significativo, con 24 secondi di ritardo. Altri piloti come Michael Van der Mark e Axel Bassani hanno completato la top ten, mentre i fratelli Lowes hanno avuto prestazioni contrastanti, con Alex che ha preceduto Sam. La gara ha visto anche ritiri importanti, tra cui quello di Iker Lecuona, che stava lottando per una posizione di vertice prima di cadere.

Record sul circuito di Cremona

Durante le qualifiche, Bulega ha stabilito un nuovo record del circuito, completando un giro in meno di 88 secondi. Questo risultato non solo ha dimostrato la sua abilità, ma ha anche alzato le aspettative per le gare successive. La competizione si fa sempre più intensa e ogni punto guadagnato è cruciale per la lotta al titolo. Con il supporto del suo team e la determinazione mostrata, Bulega si prepara ad affrontare le prossime sfide con grande fiducia.