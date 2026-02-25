Bulega tripletta a Phillip Island: la classifica provvisoria del WorldSBK

Nicolò Bulega brilla a Phillip Island con una tripletta che lo porta in testa alla classifica, mentre Axel Bassani ottiene due podi e Montella e Baldassarri festeggiano i primi piazzamenti nel WorldSBK

Il Campionato del Mondo Motul FIM Superbike è iniziato con una prima tappa spettacolare a Phillip Island. La gara australiana ha messo in luce campioni affermati e nuovi protagonisti. Sul circuito si è imposto con autorevolezza Nicolò Bulega, autore di tre successi che gli hanno consegnato la leadership provvisoria della classifica. Non sono mancati risultati di rilievo per altri piloti italiani, con i due podi di Axel Bassani e i primi piazzamenti in WorldSBK per Yari Montella e Lorenzo Baldassarri.

La tappa di Phillip Island

Il Round d’Australia ha confermato l’importanza della pista per il calendario mondiale. Le gare si sono disputate in condizioni variabili che hanno messo alla prova assetti e strategie. La performance di Bulega è stata consistente in tutte le manche, permettendogli di accumulare punti vitali per la classifica. Altri piloti hanno sfruttato la trasferta per ottenere risultati significativi e dimostrare competitività su una pista tecnica e ad alta velocità.

Di seguito il resoconto sintetico delle fasi salienti del weekend e la situazione di classifica al termine della tappa, con i punteggi e i piazzamenti registrati ufficialmente.

La prestazione di Bulega e il suo dominio

Nel corso del weekend il pilota ha confermato il proprio ruolo di protagonista, dominando le tre gare e consolidando la leadership di campionato. Partito in pole position, ha gestito le prove con autorevolezza e costanza cronometrica, imponendo un ritmo difficile da contrastare per gli avversari. Il risultato complessivo gli assegna un primato in classifica con 62 punti, cifra che rafforza la sua candidatura a riferimento della stagione.

In Gara 1 la strategia si è tradotta in un allungo progressivo, controllato fino al traguardo. Ha ottenuto inoltre il giro veloce della prova, registrando 1’29.168, e ha messo in scena una vittoria netta. La tripletta del fine settimana rappresenta un segnale concreto di continuità prestazionale e modifica gli equilibri in chiave campionato.

Numeri e confronto con il passato

La tripletta a Phillip Island conferma la solidità di Bulega nel contesto della Superbike. I tre successi consecutivi rappresentano un aumento significativo della sua produzione di punti e rafforzano la sua posizione nel campionato. Il team Aruba.it Racing – Ducati ha sfruttato la competitività della Panigale V4 R su un tracciato tecnico e veloce, ottenendo riscontri concreti sia in qualifica sia in gara.

La sequenza di podi mette in evidenza continuità prestazionale e costanza di rendimento rispetto alle gare precedenti. Questo andamento modifica gli equilibri sportivi e aumenta la pressione sugli avversari diretti. La prosecuzione del campionato dirà se la performance sul circuito australiano sarà confermata anche nei prossimi round.

Gli altri protagonisti del round d’Australia

La trasferta australiana ha messo in luce altri protagonisti che hanno incrementato il proprio capitale punti e visibilità. Axel Bassani, in forza a Bimota by Kawasaki Racing Team, ha conquistato due podi e occupa la seconda posizione provvisoria con 42 punti. I giovani Yari Montella (Barni Spark Racing Team) e Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) hanno ottenuto il primo piazzamento sul podio in WorldSBK, attestandosi rispettivamente terzo e quarto nella graduatoria con 26 e 25 punti. Gli sviluppi delle prossime gare diranno se questi risultati si trasformeranno in continuità di rendimento.

Rimonte, duelli e risultati notevoli

Dopo gli sviluppi precedenti, la gara ha offerto episodi decisivi per la classifica e per il morale dei piloti. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ha completato una rimonta significativa, recuperando dall’ultimo posto in griglia fino all’ottava posizione finale dopo una qualifica senza tempo valido.

I fratelli Lowes hanno animato la parte centrale della prova con duelli serrati per le posizioni di vertice: Sam ha avuto la meglio su Alex in una fase concitata. Nel finale, Iker Lecuona ha guadagnato posti fino al sesto posto alla bandiera a scacchi.

Gli esperti del settore confermano che tali dinamiche possono influire sul rendimento nelle prossime tappe del campionato. La tendenza che sta conquistando è quella di gare più combattute nella seconda metà della griglia, con potenziali ripercussioni sulla strategia dei team.

Classifica provvisoria e altri riscontri

Al termine del Round d’Australia la stagione presenta un quadro competitivo definito ma ancora aperto. La classifica riflette i risultati aggregati delle gare disputate e offre indicazioni sulle strategie future dei team. La tendenza emersa nelle ultime gare, con duelli intensi nella seconda metà della griglia, potrebbe influire sulle scelte di assetto e sull’approccio ai prossimi appuntamenti. Gli esperti del settore confermano che il margine tra i primi è contenuto e che ogni tappa potrà rimescolare le posizioni.

La classifica dei primi dieci piloti è la seguente: 1) Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 62 punti; 2) Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) 42; 3) Yari Montella (Barni Spark Racing Team) 26; 4) Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) 25; 5) Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) 19; 6) Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 19; 7) Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing) 17; 8) Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 17; 9) Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 16; 10) Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 16. Questi dati delineano un campionato con diversi team in grado di reagire nelle tappe successive e con poche certezze assolute.

Oltre alla classifica, il fine settimana ha segnato cadute e ritiri che hanno influenzato l’andamento del Round. Alvaro Bautista è scivolato perdendo l’anteriore della sua Panigale. Xavi Vierge è uscito di scena alla curva 3 e ha effettuato controlli medici che non hanno evidenziato traumi gravi. Anche altri piloti, tra cui Stefano Manzi e Remy Gardner, hanno dovuto ritirarsi o rientrare anticipatamente per motivi tecnici o strategici. Gli eventi hanno inciso sulle strategie di team e piloti nelle fasi decisive della gara.

Il Round d’Australia ha offerto spunti tecnici e narrativi rilevanti per il prosieguo del campionato. La supremazia di Bulega si è alternata alle prestazioni di promesse emergenti arrivate sul podio. Le strategie di rimonta e le scelte di mescola hanno mostrato come il campionato rimanga aperto e dinamico. Gli esperti del settore confermano che seguire la stagione via WorldSBK VideoPass permette di accedere a immagini on demand e analisi dettagliate. Il prossimo ciclo di gare determinerà sviluppi significativi nella lotta per il titolo.