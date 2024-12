Un primo sguardo al restyling della BYD Dolphin

La nuova BYD Dolphin, o meglio il suo restyling, è stata recentemente svelata attraverso le prime immagini ufficiali pubblicate dal Ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). Questo aggiornamento non segna l’arrivo di una nuova generazione, bensì un’evoluzione del modello esistente, con modifiche estetiche che mantengono intatto il design originale.

Modifiche estetiche e design

Le modifiche al design della BYD Dolphin 2025 sono piuttosto sottili. Il frontale ha subito un restyling con un paraurti ridisegnato e nuovi fari dotati di “baffi” che si estendono lateralmente, conferendo un aspetto più moderno e accattivante. Tuttavia, la vista laterale rimane invariata, mentre al posteriore la scritta “Build Your Dreams” è stata sostituita dal logo “BYD”, un cambiamento che riflette l’evoluzione del brand. Anche la firma luminosa e i cerchi in lega, disponibili in dimensioni da 16 o 17 pollici a seconda dell’allestimento, sono stati aggiornati.

Dimensioni e specifiche tecniche

Nonostante le modifiche estetiche, le dimensioni della BYD Dolphin 2025 rimangono invariate. La berlina misura 4,29 metri di lunghezza, 1,77 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza, con un passo di 2,7 metri. Secondo i dati ufficiali, il peso varia tra 1.435 e 1.600 kg, a seconda dell’allestimento e della motorizzazione scelta. La gamma 2025 della Dolphin prevede tre opzioni di powertrain, tutte rigorosamente 100% elettriche, mantenendo la tradizione del modello attuale.

Motorizzazioni e disponibilità

Le batterie utilizzate saranno le classiche Blade LFP di BYD, note per la loro efficienza e sicurezza. Sebbene non siano ancora disponibili informazioni sui prezzi per il mercato europeo, è previsto che la rinnovata BYD Dolphin arrivi nel corso del 2025. In Cina, la lista degli optional include un tetto panoramico apribile, vari radar e telecamere, vetri posteriori oscurati e finiture lucide, offrendo una gamma di personalizzazioni per i clienti.

Conclusioni e prospettive future

Il restyling della BYD Dolphin 2025 rappresenta un passo avanti per il marchio cinese, che continua a investire nel settore delle auto elettriche. Con piccole ma significative modifiche estetiche e una gamma di motorizzazioni elettriche, la Dolphin si prepara a conquistare il mercato europeo, dove la domanda di veicoli elettrici è in costante crescita. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo modello promettente.