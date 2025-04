Aumenti per le multe e le relative spese accessorie a partire dalla fine di marzo, grande vantaggio se si è in possesso dell'app IO.

Le sanzioni stradali non sono mai un qualcosa di positivo sia nell’atto in cui queste vengono compiute che alla ricezione della multa a casa tramite la posta. Proprio questo atto è stato posto ad un considerevole aumento economico. Vediamo quindi come cambiano le sanzioni stradali nel 2025.

Sanzioni stradali 2025, ancora rincari

Le multe stradali dal 2022 hanno subito pesanti rincari, come riporta il sito Dueruote.it sulla base dei dati forniti dall’ufficio studi ASAPS (Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale) l’aumento dal 2022 ad oggi è stato pari al 30,5% ovvero in numeri da 9,50 euro a 12,40.

Un costo che i cittadini si trovano ad affrontare e che va ancora una volta a gravitare sulle spese complessive. Ora la situazione andrà ulteriormente a peggiorare dato che è previsto un ulteriore aumento a partire dal prossimo 31 marzo 2025.

In particolare gli atti giudiziari passeranno da 11,60 euro a 12,40 per un invio da 20 grammi.

Sul fronte delle multe la situazione è identica, se si prende ad esempio un divieto di sosta che da solo ha un costo di 42 euro sommato alle spese di invio arriva ad un totale di 55 euro.

Situazioni più gravi come la multa per guida con il cellulare – 250 euro – avranno un costo finale di 275 euro frutto delle spese postali.

Se le spese, oltre la multa quelle procedurali e di notifica, si pagano entro 5 giorni dall’infrazione vi è lo sconto del 30% dell’importo come stabilisce la legge.

Si risparmia con l’invio sull’app IO

Le spese di notifica e di ricezione della multa possono però calare drasticamente se si scarica l’app IO infatti in questo modo molti comuni hanno attivato la funzione “Send” che consente l’invio telematico del verbale sul device della persona sanzionata.

Si tratta di un modo per risparmiare soldi in un momento certamente non facile per le famiglie italiane.