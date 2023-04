Moto GP, Gran Premio di Spagna: Bagnaia non molla e trionfa

Gran Premio di Moto GP decisamente frizzante quello che si è svolto nel circuito spagnolo di Jerez. Segnaliamo che l’inizio è stato da cardiopalma con ben con tre piloti che sono caduti in pista. La gara ha subito uno stop per poi riprendere, ma senza Oliveira nello schieramento. Il più alto gradino del podio è stato conquistato da Francesco “Nuvola Rossa” Bagnaia, mentre in seconda e terza posizione troviamo Binder e Miller.

La classifica finale della gara

Di seguito la classifica finale con i primi 10 piloti:

Francesco BAGNAIA 39:29.085 Brad BINDER +0.221 Jack MILLER 1.119 Jorge MARTIN 1.942 Aleix ESPARGARO 4.760 Luca MARINI 6.329 Daniel PEDROSA 6.371 Alex MARQUEZ 14.853 Takaaki NAKAGAMI 15.503 Fabio QUARTARARO 15.712

Un inizio di gara un po’ problematico…

Il Gran Premio della Moto GP in Spagna è iniziato nel peggiore dei modi. Tre piloti tra cui Fabio Quartararo e Miguel Oliveira sono caduti al primo giro. Quest’ultimo è stato mandato al centro medico per accertamenti. Si segnala inoltre una caduta, ma non nella stessa curva, di Marco Bezzecchi. Nessuno dei tre piloti è fortunatamente in gravi condizioni. L’incidente nei primi minuti della gara ha richiesto l’intervento della bandiera rossa: la gara è stata interrotta.

Sorpasso tra Binder e Miller

Nei primi giri della gara abbiamo assistito ad uno scontro incredibile tra Binder e Miller. I due piloti della KTM hanno intavolato un duello difficile da dimenticare. Al quinto giro è stato Binder a posizionarsi ai vertici della classifica. Al decimo giro Bagnaia ha tentato il colpo cercando di portarsi in seconda posizione. Il pilota italiano ne ha infine approfittato quando Miller ha commesso un errore alla curva 12, quindi ha conquistato la seconda posizione.

Nuove cadute in pista

Al diciasettesimo giro abbiamo assistito a due nuove cadute sulla pista: si tratta di Zarco e Bezzecchi: va segnalato che i due piloti sono usciti in due punti diversi del tracciato. Anche in questo secondo caso non ci sono state importanti ripercussioni.