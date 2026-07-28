Calendario e formule della Serie A2 Credem Banca 2026/27: date e squadre

La stagione 2026/27 della Serie A2 Credem Banca si preannuncia ricca di novità e appuntamenti imperdibili. Dopo l’annuncio delle date della SuperLega Credem Banca l’attenzione si sposta sulla serie cadetta, che promette emozioni intense e sfide avvincenti.

L’avvio ufficiale della stagione sarà segnato dalla Del Monte® Supercoppa Serie A2 un evento che metterà di fronte le squadre più meritevoli della scorsa annata. La competizione, in programma per domenica 11 ottobre, vedrà sfidarsi l’Abba Pineto vincitrice della Regular Season e della Coppa Italia, contro la Consoli Sferc Brescia seconda classificata nella stagione regolare.

Le novità della stagione 2026/27

Una delle principali innovazioni riguarda la Del Monte® Coppa Italia A2 che non si disputerà più a fine stagione, ma al termine del girone di andata. Questo cambiamento permette di coinvolgere le prime otto squadre in classifica al giro di boa, tornando a una formula con Quarti di FinaleSemifinali e Finale in gara secca.

La Regular Season vedrà la partecipazione di 14 formazioni, con le prime otto classificate che accederanno ai Play Off. Le squadre che si classificheranno ai ultimi due posti retrocederanno. I Play Off si svolgeranno al meglio delle tre partite, con un posto in SuperLega Credem Banca 2027/28 in palio per la vincitrice.

Il calendario dettagliato

La Regular Season prenderà il via il 18 e si concluderà l’11. I Play Off inizieranno il 14 con i Quarti di Finale, per poi proseguire con le Semifinali il 25 aprile e concludersi con la Finale il 9 maggio. Le partite di ritorno dei Quarti e delle Semifinali sono previste rispettivamente il 18 e il 2 aprile, mentre le eventuali gare-3 si giocheranno il 21 aprile e il 5 maggio.

La Coppa Italia A2

La Del Monte® Coppa Italia A2 vedrà la partecipazione delle prime otto squadre classificate al termine del girone di andata. I Quarti di Finale si disputeranno il 13, seguiti dalle Semifinali il 3 febbraio e dalla Finale il 7 marzo. Tutte le partite si giocheranno in gara unica, in casa delle squadre meglio classificate al termine del girone di andata.

La Supercoppa Serie A2

Per la prima volta, i diritti di partecipazione alla Del Monte® Supercoppa Serie A2 si basano sui risultati sportivi della stagione 2026/26. Oltre all’Abba Pineto vincitrice della Regular Season e della Coppa Italia, parteciperà la Consoli Sferc Brescia seconda classificata nel girone di ritorno. La Finale si svolgerà in gara unica presso la squadra meglio classificata al termine della scorsa stagione regolare.

La stagione 2026/27 della Serie A2 Credem Banca promette di essere un’avventura emozionante, con novità e sfide che terranno i tifosi incollati agli schermi. Non perdetevi neanche un momento di questa avvincente competizione sportiva.