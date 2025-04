Un riconoscimento di prestigio nel mondo dell’automobile

Il Car Design Award 2025 ha visto trionfare tre marchi di prestigio: Lotus, Ferrari e Renault. Questi premi, considerati gli “Oscar” del design automobilistico, sono stati assegnati durante una cerimonia che si è tenuta l’8 aprile presso l’ADI Design Museum di Milano, in concomitanza con la Milano Design Week. Giunto alla sua decima edizione dal rilancio nei primi anni 2000, il premio è stato istituito nel 1984 dalla rivista Auto&Design e viene conferito da una giuria internazionale composta da esperti del settore.

Lotus e il concept innovativo Theory 1

La categoria Concept Cars ha visto la vittoria di Lotus con il suo progetto Theory 1. La giuria ha elogiato il concept per la sua ispirazione a tre modelli iconici del passato, come il Type 72, l’Esprit e l’Eleven. Questo progetto non solo rende omaggio alla tradizione, ma incarna anche la continua ricerca di Colin Chapman per ridurre il peso e i componenti dell’auto. La giuria ha sottolineato l’importanza dell’innovazione, della sostenibilità e della tecnologia avanzata, affermando che il solo sguardo a questa vettura è in grado di far battere forte il cuore degli appassionati.

Ferrari e la nuova 12Cilindri

Il premio per le Production Cars è stato assegnato a Ferrari per la sua nuova 12Cilindri. Questo modello rappresenta l’essenza delle storiche Ferrari V12 degli anni Cinquanta e Sessanta, reinterpretata con un occhio attento alle moderne esigenze aerodinamiche. La giuria ha evidenziato come il design della 12Cilindri riesca a coniugare sportività ed eleganza, creando un’icona che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Renault e il linguaggio di design innovativo

Infine, il premio per il miglior Brand Design Language è stato conferito a Renault. La giuria ha apprezzato il percorso di rinnovamento audace intrapreso dal marchio, che ha saputo unire un’identità visiva forte con l’innovazione e la sostenibilità. Il nuovo linguaggio di design di Renault si distingue per la sua espressività e personalità, sia nei modelli inediti che nelle reinterpretazioni contemporanee delle icone del passato, promuovendo così la mobilità elettrica.

Un evento che celebra l’innovazione

La Milano Design Week ha rappresentato un palcoscenico ideale per celebrare l’innovazione nel design automobilistico. I Car Design Award 2025 non solo premiano l’estetica, ma anche l’impegno verso la sostenibilità e la tecnologia avanzata, elementi sempre più cruciali nel settore automobilistico. Con marchi come Lotus, Ferrari e Renault che si distinguono per le loro proposte, il futuro del design automobilistico appare luminoso e promettente.