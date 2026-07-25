GP Ungheria 2026: Norris in pole, Hamilton penalizzato e retrocesso

Lando Norris ha conquistato la pole position al GP d'Ungheria 2026, interrompendo la striscia di dieci pole consecutive della Mercedes. Lewis Hamilton, inizialmente secondo, è stato penalizzato di tre posizioni per impeding.

Il GP d’Ungheria 2026 ha regalato una sorpresa inaspettata nelle qualifiche. Lando Norris pilota della McLaren ha conquistato la pole position con un tempo di 1:17.207, interrompendo la striscia di dieci pole consecutive della Mercedes.

Norris beffa Hamilton e conquista la pole

La McLaren ha dimostrato di avere un pacchetto competitivo, soprattutto nel settore centrale del circuito dell’Hungaroring. Norris ha sfruttato al meglio gli aggiornamenti della sua vettura, superando per soli 12 millesimi Lewis Hamilton che aveva dominato le prove libere.

Hamilton, che aveva già mostrato ottimi riscontri nelle FP3, è stato beffato non solo dal tempo di Norris ma anche da una penalità di tre posizioni per impeding nei confronti di Oscar Piastri in curva-1. Il sette volte campione del mondo partirà quindi dalla quinta posizione.

Ferrari in prima fila con Leclerc

La Ferrari arrivata a Budapest come favorita, ha visto sfumare la pole position. Charles Leclerc ha chiuso la Q3 in seconda posizione, staccato di 238 millesimi da Norris. Il monegasco ha mostrato un buon passo nelle prove libere e potrebbe essere un candidato per la vittoria domenica.

L’altro pilota della Ferrari, Lewis Hamilton ha avuto una giornata altalenante. Dopo aver dominato le FP3, ha visto sfumare la possibilità di partire in pole per la penalità ricevuta. Nonostante ciò, la Ferrari ha dimostrato di avere un pacchetto competitivo, con entrambi i piloti in prima fila.

Antonelli penalizzato, Verstappen promosso

Andrea Kimi Antonelli giovane pilota della Mercedes, ha limato il proprio tempo nell’ultimo passaggio ma è incappato in una sanzione per non aver parzializzato a sufficienza l’acceleratore all’ultima curva, dove era esposta la bandiera gialla per un testacoda di Max Verstappen.

Verstappen, pilota della Red Bull ha avuto un incidente innocuo ma è stato promosso dal sesto al quarto posto finale. Il britannico George Russell compagno di squadra di Antonelli, ha chiuso settimo ma partirà davanti al giovane pilota per problemi tecnici alla sua power unit.

Chiudono la top-10 Isack Hadjar (8° con la Red Bull), Arvid Lindblad su Racing Bulls e Nico Hülkenberg con l’Audi. Un segnale di luce per Fernando Alonso che ha chiuso 16° ma è riuscito a superare il taglio della Q1 per la prima volta in questa stagione.

Il GP d’Ungheria 2026 prosegue con la gara in programma alle 15.00 di domenica 26 luglio. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di Formula 1.