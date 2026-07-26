Trasferimenti MotoGP: come raggiungere il Red Bull Ring senza stress

Vivi il Gran Premio d'Austria senza preoccupazioni grazie ai trasferimenti in navetta da e per il circuito, comodi e a prezzo fisso

Il Gran Premio d’Austria è uno degli eventi più attesi dagli appassionati di MotoGP. Per rendere il tuo weekend ancora più indimenticabile, è fondamentale organizzare al meglio gli spostamenti. Grazie al Pacchetto trasferimenti di MotoGP™ Premier potrai goderti ogni momento della gara senza lo stress di dover cercare parcheggi o organizzare mezzi di trasporto alternativi.

Immagina di arrivare al circuito con la massima tranquillità, sapendo che ogni dettaglio è stato curato per te. Questo è ciò che offre il servizio di trasferimenti dedicato, pensato per garantire comfort e convenienza a tutti gli spettatori.

Navette comode e puntuali

Il servizio di trasferimento include navette regolari che collegano l’Lendhotel al Red Bull Ring e viceversa. Le partenze sono programmate sia al mattino che alla sera, permettendoti di non perdere neppure un attimo delle emozionanti attività in pista. Le navette sono progettate per offrire il massimo comfort, con spazi ampi e sedili ergonomici, perfetti per rilassarsi durante il tragitto.

La partenza mattutina dall’albergo ti porterà direttamente al circuito, mentre il ritorno serale ti riaccompagnerà in hotel dopo una giornata intensa di gare. Questo servizio è disponibile per l’intero weekend, assicurandoti flessibilità e comodità in ogni momento.

Dove alloggiare: Lendhotel

L’Lendhotel situato in Grüne G. 2, 8020 Graz, Austria è il punto di partenza e di ritorno per i trasferimenti. Questo hotel offre un’ottima posizione e servizi di qualità, ideali per un soggiorno confortevole durante il Gran Premio. Gli ospiti possono facilmente raggiungere l’hotel a piedi, con una passeggiata di circa 6 minuti dall’Hotel Mercure Graz City.

Ricorda che ogni partecipante deve acquistare un Pacchetto trasferimenti individuale. Questo include il trasporto in navetta per l’intero weekend, garantendo un’esperienza senza preoccupazioni. Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio verso e dall’hotel, inclusi eventuali costi aggiuntivi come il parcheggio.

Con i trasferimenti ufficiali del Gran Premio d’Austria, potrai concentrarti esclusivamente sulle emozioni della gara, lasciando a noi la gestione degli spostamenti. Prenota ora il tuo pacchetto e preparati a vivere un weekend indimenticabile in pista!